https://crimea.ria.ru/20231109/avariya-na-setyakh-polsotni-ulits-v-simferopole-do-vechera-ostalis-bez-vody-1132677992.html

Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды

Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды

Полсотни улиц и ряд СНТ в Симферополе до вечера 9 ноября останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T09:33

2023-11-09T09:33

2023-11-09T09:33

вода крыма

вода в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

симферополь

отключение воды в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121278429_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_4e805ce32e02dcc998ffdd554f4d7477.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Полсотни улиц и ряд СНТ в Симферополе до вечера 9 ноября останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения воды в СимферополеПо данным предприятия, воды в крымской столице не будет до восьми часов вечера по улицам Мектеп, Ешиль, Джиен-Софу, Кошели, Менгли-Гирея и одноименном переулке, Меркезий, Джума, Чобан-Тепе, Юкъары, Орта, Джами, Минаре, Ана-Юрт, Бадемлик, Сосновой, Глинной, Лунной, Ивана Купала, Папоротниковой, Симург, Мермерша, Земляничной, Арендной, Посевной, Клубничной, Украинской, Амет-Хана Султана, Гаспринского, Абденнановой, Дружбы, Абдуллы Тейфука, Умера Адаманова, Сахарова, Григоренко, Сулеймана Арифова, а также в Кирпичном, Сосновом и Земляничном проездах.Кроме того, до 20 часов без воды СНТ "Ромашка", "Ветеран", "Вишенка", "Строитель-К", "Ривер" и село Украинка."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - пообещали в пресс-службе.Отключения в других городах КрымаТакже, по данным "Воды Крыма", до 17 часов в четверг воды не будет в Евпатории по адресам: Некрасова, 50 - 63а, проспект Победы 10А, 10Б.В Керчи до 20 часов отключение по улице Блюхера, 13-27, и по Индустриальному шоссе, 7/1 - 13, 21-27.Абонентов также обещают обеспечить привозной питьевой водой по заявкам.Сообщалось также, что в четверг десятки улиц крымской столицы останутся без света з-за ремонтных работ. Отключение электроэнергии продолжится с 8 до 17 часов. Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, симферополь, отключение воды в крыму, новости крыма, крым