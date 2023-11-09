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Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды
Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды
Полсотни улиц и ряд СНТ в Симферополе до вечера 9 ноября останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T09:33
2023-11-09T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Полсотни улиц и ряд СНТ в Симферополе до вечера 9 ноября останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения воды в СимферополеПо данным предприятия, воды в крымской столице не будет до восьми часов вечера по улицам Мектеп, Ешиль, Джиен-Софу, Кошели, Менгли-Гирея и одноименном переулке, Меркезий, Джума, Чобан-Тепе, Юкъары, Орта, Джами, Минаре, Ана-Юрт, Бадемлик, Сосновой, Глинной, Лунной, Ивана Купала, Папоротниковой, Симург, Мермерша, Земляничной, Арендной, Посевной, Клубничной, Украинской, Амет-Хана Султана, Гаспринского, Абденнановой, Дружбы, Абдуллы Тейфука, Умера Адаманова, Сахарова, Григоренко, Сулеймана Арифова, а также в Кирпичном, Сосновом и Земляничном проездах.Кроме того, до 20 часов без воды СНТ "Ромашка", "Ветеран", "Вишенка", "Строитель-К", "Ривер" и село Украинка."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - пообещали в пресс-службе.Отключения в других городах КрымаТакже, по данным "Воды Крыма", до 17 часов в четверг воды не будет в Евпатории по адресам: Некрасова, 50 - 63а, проспект Победы 10А, 10Б.В Керчи до 20 часов отключение по улице Блюхера, 13-27, и по Индустриальному шоссе, 7/1 - 13, 21-27.Абонентов также обещают обеспечить привозной питьевой водой по заявкам.Сообщалось также, что в четверг десятки улиц крымской столицы останутся без света з-за ремонтных работ. Отключение электроэнергии продолжится с 8 до 17 часов. Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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4.7
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Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды

В Симферополе десятки улиц до вечера остались без воды

09:33 09.11.2023
 
© РИА Новости КрымТруба водоснабжения
Труба водоснабжения - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Полсотни улиц и ряд СНТ в Симферополе до вечера 9 ноября останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Отключения воды в Симферополе

По данным предприятия, воды в крымской столице не будет до восьми часов вечера по улицам Мектеп, Ешиль, Джиен-Софу, Кошели, Менгли-Гирея и одноименном переулке, Меркезий, Джума, Чобан-Тепе, Юкъары, Орта, Джами, Минаре, Ана-Юрт, Бадемлик, Сосновой, Глинной, Лунной, Ивана Купала, Папоротниковой, Симург, Мермерша, Земляничной, Арендной, Посевной, Клубничной, Украинской, Амет-Хана Султана, Гаспринского, Абденнановой, Дружбы, Абдуллы Тейфука, Умера Адаманова, Сахарова, Григоренко, Сулеймана Арифова, а также в Кирпичном, Сосновом и Земляничном проездах.
Кроме того, до 20 часов без воды СНТ "Ромашка", "Ветеран", "Вишенка", "Строитель-К", "Ривер" и село Украинка.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - пообещали в пресс-службе.

Отключения в других городах Крыма

Также, по данным "Воды Крыма", до 17 часов в четверг воды не будет в Евпатории по адресам: Некрасова, 50 - 63а, проспект Победы 10А, 10Б.
В Керчи до 20 часов отключение по улице Блюхера, 13-27, и по Индустриальному шоссе, 7/1 - 13, 21-27.
Абонентов также обещают обеспечить привозной питьевой водой по заявкам.
Сообщалось также, что в четверг десятки улиц крымской столицы останутся без света з-за ремонтных работ. Отключение электроэнергии продолжится с 8 до 17 часов.
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