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Десятки улиц крымской столицы в пятницу останутся без света

Десятки улиц крымской столицы в пятницу останутся без света - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Десятки улиц крымской столицы в пятницу останутся без света

Ряд абонентов крымской столицы в течение дня 9 ноября останутся без электроэнергии из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T07:10

2023-11-09T07:10

2023-11-09T07:10

отключение электроэнергии в крыму

электросети

отключение электроэнергии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Ряд абонентов крымской столицы в течение дня 9 ноября останутся без электроэнергии из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, отключение света продолжится с 8 до 17 часов по Евпаторийскому шоссе 3/1-39 (нечет), по улицам КИМ, 2-18 (чет), Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет), Мраморной, 32-46 (чет), 13-31 (нечет), Полтавской, 20-34 (чет), 21-39 (нечет), Москалева, 1, Шахтеров, 36, Урожайной, 46, Мамед-Эмир Усеинова, 2-10 (чет), 1-27 (нечет), Абденнановой, 106-116 (чет), Лусоворутян, 1-15 (нечет), Харьковскаой 2-44 (чет), 1- 41 (нечет), Л. Украинки, 2-8 (чет), 1-29/30 (нечет), Мраморной, 4-30 (чет), 3/6-11 (нечет),Шахтеров, 2-12 (чет), 1-13 (нечет), Ветка, 6-10 (чет).Также в указанные часы электроэнергии не будет в переулках Харьковском, 2-6 (чет), 1-7 (нечет), Евпаторийскиом, 8, 19, Персиковом, 2-18 (чет), 1-17 (нечет), Сторожевойм, ¾, Понтийском, 2-30 (чет), 1-29 (нечет), Полтавском, 4-20 (чет), 3-7 (нечет), а также в тупиках Киевском, 2-6 (чет), Понтийский, 2-30 (чет), 1-29 (нечет).Читайте также на РИА Новости Крым:Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"Кибератаки на Крымэнерго: возможны перебои в работе личных кабинетовЭкс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу

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