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Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю
Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю
В стране отмечают увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией: за неделю рост составил 31,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T21:36
2023-11-07T21:36
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
коронавирус
грипп
орви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В стране отмечают увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией: за неделю рост составил 31,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Увеличилось в стране и количество госпитализаций за минувшую неделю: 5 042 заболевших, что на 33,4% больше, чем неделей раньше.При этом отмечается и рост числа выздоровевших: 22 993 человека. Это на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.В Крыму также отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией за неделю: 190 человек в сравнении с 169 выявленными случаями заболевания ранее. В Севастополе, напротив, COVID подтверждался реже: 118 раз на минувшей неделе против 136 двумя неделями раньше.Госпитализировано в Крыму 42 человека, в Севастополе 23. Победить болезнь удалось 127 крымчанам и 155 севастопольцам. Смертельных случаев на полуострове на минувшей неделе не было.По данным Роспотребнадзора, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, то пока она остается невысокой, роста показателей не отмечается.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышкиЧто с вакцинацией от гриппа и коронавируса в СевастополеУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
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роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус, грипп, орви
Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю

Заболеваемость COVID в стране растет, гриппом и ОРВИ остается невысокой

21:36 07.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19
Лечение больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В стране отмечают увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией: за неделю рост составил 31,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране. Умерли 63 человека", – говорится в сообщении.

Увеличилось в стране и количество госпитализаций за минувшую неделю: 5 042 заболевших, что на 33,4% больше, чем неделей раньше.
При этом отмечается и рост числа выздоровевших: 22 993 человека. Это на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.
В Крыму также отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией за неделю: 190 человек в сравнении с 169 выявленными случаями заболевания ранее. В Севастополе, напротив, COVID подтверждался реже: 118 раз на минувшей неделе против 136 двумя неделями раньше.
Госпитализировано в Крыму 42 человека, в Севастополе 23. Победить болезнь удалось 127 крымчанам и 155 севастопольцам. Смертельных случаев на полуострове на минувшей неделе не было.
По данным Роспотребнадзора, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, то пока она остается невысокой, роста показателей не отмечается.
"На сегодняшний день привито уже более 60,2 млн человек, это более 40% от численности населения страны", - опубликована информация в Telegram-канале ведомства со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
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РоспотребнадзорЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииКоронавирусГриппОРВИ
 
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