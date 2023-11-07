https://crimea.ria.ru/20231107/zabolevaemost-covid-vyrosla-na-30-za-nedelyu-1132618814.html

Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю

Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Заболеваемость COVID выросла на 30% за неделю

В стране отмечают увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией: за неделю рост составил 31,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T21:36

2023-11-07T21:36

2023-11-07T21:36

роспотребнадзор

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

коронавирус

грипп

орви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В стране отмечают увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией: за неделю рост составил 31,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Увеличилось в стране и количество госпитализаций за минувшую неделю: 5 042 заболевших, что на 33,4% больше, чем неделей раньше.При этом отмечается и рост числа выздоровевших: 22 993 человека. Это на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.В Крыму также отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией за неделю: 190 человек в сравнении с 169 выявленными случаями заболевания ранее. В Севастополе, напротив, COVID подтверждался реже: 118 раз на минувшей неделе против 136 двумя неделями раньше.Госпитализировано в Крыму 42 человека, в Севастополе 23. Победить болезнь удалось 127 крымчанам и 155 севастопольцам. Смертельных случаев на полуострове на минувшей неделе не было.По данным Роспотребнадзора, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон". Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, то пока она остается невысокой, роста показателей не отмечается.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышкиЧто с вакцинацией от гриппа и коронавируса в СевастополеУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус, грипп, орви