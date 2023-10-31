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Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
За неделю в 72 регионах России увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T20:12
2023-10-31T20:12
2023-10-31T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. За неделю в 72 регионах России увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.При этом, по данным оперштаба, подтвержден 61 летальный исход. Количество госпитализаций выросло в 56 субъектах РФ. Из них в 28 регионах их больше, чем в среднем по России.В целом заболеваемость по стране коронавирусом выросла в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%.Рост числа заболевших отмечается и в Крыму и Севастополе. За неделю в республике выявлено 169 случаев заражения COVID-19. Две недели назад было 147. В Севастополе за минувшую неделю коронавирус подтвердили у 136 человек, что на 18 больше, чем неделей раньше.Госпитализация понадобилась 31 заразившемуся COVID-19 в Крыму, в Севастополе в больницу попали 11 человек. Победить болезнь удалось 112 заболевшим на территории республики и 101 в Севастополе. Летальный исход на полуострове был зафиксирован только один – в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для КрымаЧто с вакцинацией от гриппа и коронавируса в СевастополеМожно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник
https://crimea.ria.ru/20231023/gintsburg-sputnik-v-perestal-zaschischat-ot-koronavirusa-1132262743.html
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости
Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30,1% за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. За неделю в 72 регионах России увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"С 23 по 29 октября в России госпитализирован 3 781 человек, что на 19,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 20 754 человека, что на 32% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
При этом, по данным оперштаба, подтвержден 61 летальный исход. Количество госпитализаций выросло в 56 субъектах РФ. Из них в 28 регионах их больше, чем в среднем по России.
В целом заболеваемость по стране коронавирусом выросла в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%.
Рост числа заболевших отмечается и в Крыму и Севастополе. За неделю в республике выявлено 169 случаев заражения COVID-19. Две недели назад было
147. В Севастополе за минувшую неделю коронавирус подтвердили у 136 человек, что на 18 больше, чем неделей раньше.
Госпитализация понадобилась 31 заразившемуся COVID-19 в Крыму, в Севастополе в больницу попали 11 человек. Победить болезнь удалось 112 заболевшим на территории республики и 101 в Севастополе. Летальный исход на полуострове был зафиксирован только один – в Севастополе.
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