https://crimea.ria.ru/20231107/v-yalte-otryli-byust-legendarnogo-sovetskogo-kontrrazvedchika-fedotova-1132624571.html

В Ялте открыли бюст легендарного советского контрразведчика Федотова

В Ялте открыли бюст легендарного советского контрразведчика Федотова - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Ялте открыли бюст легендарного советского контрразведчика Федотова

В Ялте состоялось открытие бюста легендарного контрразведчика, генерал-лейтенанта Петра Федотова, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T14:35

2023-11-07T14:35

2023-11-07T14:50

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте состоялось открытие бюста легендарного контрразведчика, генерал-лейтенанта Петра Федотова, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял контрразведывательное управление НКГБ СССР. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Торжественное мероприятие состоялось на территории Юсуповского дворца в ялтинском поселке Кореиз. В нем приняли участие председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский, глава республики Сергей Аксенов, представители силовых ведомств.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил важность события для воспитания молодежи на полуострове.Петр Федотов родился в 1900 году в Петербурге в семье кондуктора. В 1915 году окончил Петроградское училище им. Менделеева. До 1919 года работал в экспедиции главпочтамта Петрограда. В 1919-1921 годах служил в Красной армии.С 1921 года работал в органах государственной безопасности. До 1937 года служил в подразделениях ВЧК – ОГПУ – НКВД на Северном Кавказе. С ноября 1937 года – в центральном аппарате ГУГБ НКВД. До войны возглавлял секретно-политический отдел. С февраля 1941 по сентябрь 1946 года являлся начальником контрразведывательного управления.В 1946–1949 годах руководил внешней разведкой страны. Позднее вновь возглавлял Контрразведывательное управление органов госбезопасности. В 1956–1959 годах – замначальника редакционно-издательского отдела Высшей школы КГБ.Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I степени. Красной Звезды, "Знак Почета", медалями, а также нагрудными знаками "Почетный чекист" и "Заслуженный работник НКВД".Скончался в 1963 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада – КириенкоВ небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 летКаким должен быть национальный центр исторической памяти в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, ялта, крым, история, память, владимир мединский, великая отечественная война, общество