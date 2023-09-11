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Каким должен быть национальный центр исторической памяти в России - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Каким должен быть национальный центр исторической памяти в России
Каким должен быть национальный центр исторической памяти в России - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Каким должен быть национальный центр исторической памяти в России
Создаваемый в России Национальный центр исторической памяти должен объединить в себе все музеи страны, которые хранят память о подвигах народа в годы Великой... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T09:08
2023-09-11T09:29
мнения
радио "спутник в крыму"
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
общество
история
россия
музеи крыма
александр широкорад
национальный центр исторической памяти россии
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Историк Александр Широкорад о том, что должен объединить Национальный центр исторической памяти РФ
Историк Александр Широкорад о том, что должен объединить Национальный центр исторической памяти РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Создаваемый в России Национальный центр исторической памяти должен объединить в себе все музеи страны, которые хранят память о подвигах народа в годы Великой Отечественной войны. При этом число этих учреждений должно расти, а фонды – пополняться. Это позволит избавиться от белых пятен в истории, в которых, в частности, скрывались истоки фашизма, поднявшего голову в XXI веке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк и публицист Александр Широкорад.Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" 5 сентября поддержал идею создания в стране Национального центра исторической памяти и поручил оперативно решить все связанные с этим вопросы. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявляла, что структуру центра планируется сформировать на базе Музея Победы, а основой его деятельности станет создание базы данных об участниках войны и тружениках тыла "Лица Победы", организация масштабных выставок "Подвиг народа" и экспозиций военной техники под открытым небом. По мнению Александра Широкорада, к созданию центра необходимо подключить все музеи страны, в том числе многочисленные учреждения Крыма, это должна быть своего рода сеть учреждений. Также, по его мнению, в музеях необходимо хоть немного рассказывать о том, что предшествовало перевороту в Киеве и референдумам в Крыму и Севастополе. В частности, как киевские власти еще до 2014 года стремились стереть память о русском Севастополе: переделывали его гимн на украинский лад, обнародовали лжеинформацию о заходе украинской флотилии в Севастополь в период его основания, устанавливали памятник гетману Сагайдачному, не имевшему к городу никакого отношения, и так далее. Безусловно, особое место в музеях в составе национального центра исторической памяти должно быть отведено массивам рассекреченных документов, свидетельствующих о зверствах фашизма, который смог поднять голову в XXI веке, считает Широкорад. Это особенно важно сегодня для понимания событий, обусловивших проведение специальной военной операции."Дело в том, что фашизм – это не одна страна Германия, и не один человек Гитлер. Убивали не только немцы, но и их пособники. Например, в чем разница между СС в Германии, Стрелецким союзом в Польше? Или убийства евреев на Украине, которые совершались украинскими националистами. Вспомним массовые убийства во Львове, когда немцы туда еще не зашли, и убийства в белорусской Хатыни – деревня была уничтожена украинским батальоном. Такие же расстрелы в Бабьем Яру. Я подчеркну, что националисты, в первую очередь украинские и прибалтийские, действовали в инициативном порядке, массово убивая. При советской власти была дружба народов, и все это скрывалось. Все эти случаи уничтожения мирного населения, женщин и детей, цыган, евреев, русских – это все должно быть показано", – уверен эксперт.К 80-летию Победы необходимо наладить координацию уже существующих музеев и создать новые, а также опубликовать книги, которые открыли бы все тайны событий с 1941-го года по 1945-й, убежден он."Не должно быть белых пятен. Каждый фронт, каждое сражение должно быть описано. Каждое преступление немцев и их пособников – кто, где, когда, как, почему – описано", – заключил Широкорад. Читайте также на РИА Новости Крым: Музеи Крыма погрузили в мир дополненной реальностиВ Ялте появится новый музейМасштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве
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мнения, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, история, россия, музеи крыма, александр широкорад, национальный центр исторической памяти россии
Каким должен быть национальный центр исторической памяти в России

Широкорад: национальный центр исторической памяти должен объединить все военные музеи РФ

09:08 11.09.2023 (обновлено: 09:29 11.09.2023)
 
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© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Создаваемый в России Национальный центр исторической памяти должен объединить в себе все музеи страны, которые хранят память о подвигах народа в годы Великой Отечественной войны. При этом число этих учреждений должно расти, а фонды – пополняться. Это позволит избавиться от белых пятен в истории, в которых, в частности, скрывались истоки фашизма, поднявшего голову в XXI веке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк и публицист Александр Широкорад.
Историк Александр Широкорад о том, что должен объединить Национальный центр исторической памяти РФ
09:08
Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" 5 сентября поддержал идею создания в стране Национального центра исторической памяти и поручил оперативно решить все связанные с этим вопросы. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявляла, что структуру центра планируется сформировать на базе Музея Победы, а основой его деятельности станет создание базы данных об участниках войны и тружениках тыла "Лица Победы", организация масштабных выставок "Подвиг народа" и экспозиций военной техники под открытым небом.
По мнению Александра Широкорада, к созданию центра необходимо подключить все музеи страны, в том числе многочисленные учреждения Крыма, это должна быть своего рода сеть учреждений.

"И в Крыму многочисленные музеи, в том числе малые. В том же Севастополе была восстановлена 35-я береговая батарея и создан музей, все его знают. На меня произвел большое впечатление музей в небольшом совхозе Софьи Перовской, там есть траурный зал – это все жители поселка, которые погибли во время (немецкой) оккупации, их фотографии. Атмосфера создана и траурная, и патриотическая. Это мог бы быть в чем-то образец: такие музеи можно было бы создавать и в других городах", – поделился мнением Широкорад.

Также, по его мнению, в музеях необходимо хоть немного рассказывать о том, что предшествовало перевороту в Киеве и референдумам в Крыму и Севастополе. В частности, как киевские власти еще до 2014 года стремились стереть память о русском Севастополе: переделывали его гимн на украинский лад, обнародовали лжеинформацию о заходе украинской флотилии в Севастополь в период его основания, устанавливали памятник гетману Сагайдачному, не имевшему к городу никакого отношения, и так далее.
Безусловно, особое место в музеях в составе национального центра исторической памяти должно быть отведено массивам рассекреченных документов, свидетельствующих о зверствах фашизма, который смог поднять голову в XXI веке, считает Широкорад. Это особенно важно сегодня для понимания событий, обусловивших проведение специальной военной операции.
"Дело в том, что фашизм – это не одна страна Германия, и не один человек Гитлер. Убивали не только немцы, но и их пособники. Например, в чем разница между СС в Германии, Стрелецким союзом в Польше? Или убийства евреев на Украине, которые совершались украинскими националистами. Вспомним массовые убийства во Львове, когда немцы туда еще не зашли, и убийства в белорусской Хатыни – деревня была уничтожена украинским батальоном. Такие же расстрелы в Бабьем Яру. Я подчеркну, что националисты, в первую очередь украинские и прибалтийские, действовали в инициативном порядке, массово убивая. При советской власти была дружба народов, и все это скрывалось. Все эти случаи уничтожения мирного населения, женщин и детей, цыган, евреев, русских – это все должно быть показано", – уверен эксперт.
К 80-летию Победы необходимо наладить координацию уже существующих музеев и создать новые, а также опубликовать книги, которые открыли бы все тайны событий с 1941-го года по 1945-й, убежден он.
"Не должно быть белых пятен. Каждый фронт, каждое сражение должно быть описано. Каждое преступление немцев и их пособников – кто, где, когда, как, почему – описано", – заключил Широкорад.
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