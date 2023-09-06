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В Ялте появится новый музей

В Ялте появится новый музей - РИА Новости Крым, 06.09.2023

В Ялте появится новый музей

Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T08:32

2023-09-06T08:32

2023-09-06T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.За помощью в создании выставочного зала Роман Чегринец обратился в Литературный музей Максима Богдановича, который находится в Минске, на улице, названной именем поэта. Там полностью поддержали эту инициативу.Работники минского музея готовы оказать помощь в создании концепции выставочного зала, а также помочь с экспонатами и информационной составляющей. Михаил Барановский надеется, что это даст стимул крымским исследователям для изучения творчества Максима Богдановича.Поэт, публицист, литературовед и переводчик Максим Богданович родился в 1891 году в Минске. В 1896 году семья переехала в Нижний Новгород, затем в Ярославль. В 1909 году у юноши обнаружили туберкулез, и он трижды приезжал на лечение в Ялту, где и скончался в возрасте 25 лет. За могилой Богдановича на Аутском братском кладбище Ялты ухаживает белорусская диаспора в Крыму.В этом году в честь Дня белорусской письменности белорусская и украинская национально-культурные автономии совместно издали сборник авторских переводов произведений Максима Богдановича. Это первое издание автора на протяжении последних пятидесяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в ФеодосииКак работает дважды разрушенный снарядами музей ДонецкаВ Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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