Рейтинг@Mail.ru
В Ялте появится новый музей - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230906/v-yalte-poyavitsya-novyy-muzey-1131193095.html
В Ялте появится новый музей
В Ялте появится новый музей - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В Ялте появится новый музей
Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T08:32
2023-09-06T08:32
роман чегринец
новости крыма
крым
ялта
туризм в крыму
культура
музеи крыма
беларусь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110809/14/1108091420_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_8c295ee3e45f2a0b72765af323695165.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.За помощью в создании выставочного зала Роман Чегринец обратился в Литературный музей Максима Богдановича, который находится в Минске, на улице, названной именем поэта. Там полностью поддержали эту инициативу.Работники минского музея готовы оказать помощь в создании концепции выставочного зала, а также помочь с экспонатами и информационной составляющей. Михаил Барановский надеется, что это даст стимул крымским исследователям для изучения творчества Максима Богдановича.Поэт, публицист, литературовед и переводчик Максим Богданович родился в 1891 году в Минске. В 1896 году семья переехала в Нижний Новгород, затем в Ярославль. В 1909 году у юноши обнаружили туберкулез, и он трижды приезжал на лечение в Ялту, где и скончался в возрасте 25 лет. За могилой Богдановича на Аутском братском кладбище Ялты ухаживает белорусская диаспора в Крыму.В этом году в честь Дня белорусской письменности белорусская и украинская национально-культурные автономии совместно издали сборник авторских переводов произведений Максима Богдановича. Это первое издание автора на протяжении последних пятидесяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в ФеодосииКак работает дважды разрушенный снарядами музей ДонецкаВ Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву
крым
ялта
беларусь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110809/14/1108091420_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_8097cf73b96b876109ef86357864c86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман чегринец, новости крыма, крым, ялта, туризм в крыму, культура, музеи крыма, беларусь
В Ялте появится новый музей

Белоруссия нам поможет: в Ялте откроется еще один литературный музей

08:32 06.09.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"Мы рассматриваем возможность открытия музея Максима Адамовича в Ялте, у нас есть для этого определенные возможности, подготовительную работу мы уже провели. На базе литературного Ялтинского музея есть возможность открыть как минимум экспозицию, а может быть, вообще отдельное помещение с экспозицией, посвященной Максиму Адамовичу", – рассказал он.

За помощью в создании выставочного зала Роман Чегринец обратился в Литературный музей Максима Богдановича, который находится в Минске, на улице, названной именем поэта. Там полностью поддержали эту инициативу.

"Дефицит материала для оформления мы по возможности с нашей стороны как-нибудь устраним. По крайней мере, на уровне электронных копий и муляжей – это все решаемо", – заверил директор филиала "Литературный музей Максима Богдановича" Михаил Барановский.

Работники минского музея готовы оказать помощь в создании концепции выставочного зала, а также помочь с экспонатами и информационной составляющей. Михаил Барановский надеется, что это даст стимул крымским исследователям для изучения творчества Максима Богдановича.

"Например, во время издания книги "Максим Горький – Адам Богданович: дружба, рожденная на берегах Волги" были найдены неизвестные рукописи и новое, неизвестное до этого стихотворение Максима Богдановича. Хочется надеяться, что и во время нашей работы местные краеведы, исследователи, которые занимаются Крымом, смогут найти какой-то новый фактографический материал", – сказал директор филиала.

Поэт, публицист, литературовед и переводчик Максим Богданович родился в 1891 году в Минске. В 1896 году семья переехала в Нижний Новгород, затем в Ярославль. В 1909 году у юноши обнаружили туберкулез, и он трижды приезжал на лечение в Ялту, где и скончался в возрасте 25 лет. За могилой Богдановича на Аутском братском кладбище Ялты ухаживает белорусская диаспора в Крыму.
В этом году в честь Дня белорусской письменности белорусская и украинская национально-культурные автономии совместно издали сборник авторских переводов произведений Максима Богдановича. Это первое издание автора на протяжении последних пятидесяти лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в Феодосии
Как работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву
 
Роман ЧегринецНовости КрымаКрымЯлтаТуризм в КрымуКультураМузеи КрымаБеларусь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Кто возглавил министерство строительства Крыма
10:33ВСУ усилили обстрелы Херсонской области
10:24Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктура
10:17Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
09:57С тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского
09:34Как работает Керченская паромная переправа: данные на утро среды
09:15Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма
09:08"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто
08:44Мощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дороги
08:32В Ялте появится новый музей
08:08Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
07:53В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти
07:29"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизни
07:01Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды
06:48Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
06:26Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
00:01Без осадков: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:05Крымский мост: обстановка на 23:00 вторника
22:31Главные события и заявления дня: 5 сентября
Лента новостейМолния