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В Ялте появится новый музей
В Ялте появится новый музей - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В Ялте появится новый музей
Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T08:32
2023-09-06T08:32
2023-09-06T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.За помощью в создании выставочного зала Роман Чегринец обратился в Литературный музей Максима Богдановича, который находится в Минске, на улице, названной именем поэта. Там полностью поддержали эту инициативу.Работники минского музея готовы оказать помощь в создании концепции выставочного зала, а также помочь с экспонатами и информационной составляющей. Михаил Барановский надеется, что это даст стимул крымским исследователям для изучения творчества Максима Богдановича.Поэт, публицист, литературовед и переводчик Максим Богданович родился в 1891 году в Минске. В 1896 году семья переехала в Нижний Новгород, затем в Ярославль. В 1909 году у юноши обнаружили туберкулез, и он трижды приезжал на лечение в Ялту, где и скончался в возрасте 25 лет. За могилой Богдановича на Аутском братском кладбище Ялты ухаживает белорусская диаспора в Крыму.В этом году в честь Дня белорусской письменности белорусская и украинская национально-культурные автономии совместно издали сборник авторских переводов произведений Максима Богдановича. Это первое издание автора на протяжении последних пятидесяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в ФеодосииКак работает дважды разрушенный снарядами музей ДонецкаВ Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву
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роман чегринец, новости крыма, крым, ялта, туризм в крыму, культура, музеи крыма, беларусь
В Ялте появится новый музей
Белоруссия нам поможет: в Ялте откроется еще один литературный музей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым.
Крымские белорусы планируют открыть в Ялте музей выдающегося поэта и публициста Республики Беларусь Максима Богдановича. Об этом во время видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
"Мы рассматриваем возможность открытия музея Максима Адамовича в Ялте, у нас есть для этого определенные возможности, подготовительную работу мы уже провели. На базе литературного Ялтинского музея есть возможность открыть как минимум экспозицию, а может быть, вообще отдельное помещение с экспозицией, посвященной Максиму Адамовичу", – рассказал он.
За помощью в создании выставочного зала Роман Чегринец обратился в Литературный музей Максима Богдановича, который находится в Минске, на улице, названной именем поэта. Там полностью поддержали эту инициативу.
"Дефицит материала для оформления мы по возможности с нашей стороны как-нибудь устраним. По крайней мере, на уровне электронных копий и муляжей – это все решаемо", – заверил директор филиала "Литературный музей Максима Богдановича" Михаил Барановский.
Работники минского музея готовы оказать помощь в создании концепции выставочного зала, а также помочь с экспонатами и информационной составляющей. Михаил Барановский надеется, что это даст стимул крымским исследователям для изучения творчества Максима Богдановича.
"Например, во время издания книги "Максим Горький – Адам Богданович: дружба, рожденная на берегах Волги" были найдены неизвестные рукописи и новое, неизвестное до этого стихотворение Максима Богдановича. Хочется надеяться, что и во время нашей работы местные краеведы, исследователи, которые занимаются Крымом, смогут найти какой-то новый фактографический материал", – сказал директор филиала.
Поэт, публицист, литературовед и переводчик Максим Богданович родился в 1891 году в Минске. В 1896 году семья переехала в Нижний Новгород, затем в Ярославль. В 1909 году у юноши обнаружили туберкулез, и он трижды приезжал на лечение в Ялту, где и скончался в возрасте 25 лет. За могилой Богдановича на Аутском братском кладбище Ялты ухаживает белорусская диаспора в Крыму.
В этом году в честь Дня белорусской письменности белорусская и украинская национально-культурные автономии совместно издали сборник авторских переводов произведений Максима Богдановича. Это первое издание автора на протяжении последних пятидесяти лет.
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