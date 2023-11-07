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Укрытия в Керчи: сколько их и где искать
Укрытия в Керчи: сколько их и где искать - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Укрытия в Керчи: сколько их и где искать
В Керчи в случае возникновения опасности можно укрыться в заглубленных помещениях многоквартирных домов. Всего в городе есть 427 таких укрытий, рассчитанных на... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T18:15
2023-11-07T18:15
2023-11-07T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи в случае возникновения опасности можно укрыться в заглубленных помещениях многоквартирных домов. Всего в городе есть 427 таких укрытий, рассчитанных на более чем 258 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.Площадь помещений от 42 "квадратов" до более чем двух тысяч квадратных метров. Вместимость - от 53 до трех тысяч человек.По данным администрации, информационные надписи о местонахождении укрытий нанесены на домах. На них же указано, в какой квартире ключи от убежища и телефоны управляющей организации. И добавили, что в случае опасности укрыться в убежищах могут все без исключения.Ранее власти Симферополя определили 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города. Как сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко, в случае опасности горожане смогут укрыться в цокольных этажах зданий, даже если речь идет о частных помещениях.По информации главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, в Крыму более 100 тысяч убежищ на 2,7 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Крыму: сколько их и где искатьВ Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителямУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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Укрытия в Керчи: сколько их и где искать
В Керчи на случай опасности подготовлены 427 укрытий на 258 тысяч человек