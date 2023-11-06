https://crimea.ria.ru/20231106/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-operativnye-dannye-1132599593.html

Работа Керченской паромной переправы: оперативные данные

Работа Керченской паромной переправы: оперативные данные - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Работа Керченской паромной переправы: оперативные данные

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T11:34

2023-11-06T11:34

2023-11-06T11:34

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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пролив босфор

керчь

краснодарский край

новости крыма

росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы в октябре 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 384 964 пассажира и 219 768 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 436 рейсов.В ведомстве напоминают, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки, в первую очередь, грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утраКрым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - БалицкийДорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути

пролив босфор

керчь

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, пролив босфор, керчь, краснодарский край, новости крыма, росморречфлот