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Работа Керченской паромной переправы: оперативные данные
Работа Керченской паромной переправы: оперативные данные - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Работа Керченской паромной переправы: оперативные данные
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T11:34
2023-11-06T11:34
2023-11-06T11:34
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
пролив босфор
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы в октябре 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 384 964 пассажира и 219 768 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 436 рейсов.В ведомстве напоминают, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки, в первую очередь, грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утраКрым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - БалицкийДорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, пролив босфор, керчь, краснодарский край, новости крыма, росморречфлот
Работа Керченской паромной переправы: оперативные данные
Керченская паромная переправа в воскресенье работает штатно