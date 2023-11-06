https://crimea.ria.ru/20231106/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu---situatsiya-na-9-utra-1132593676.html

Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра

Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра

На Крымском мосту очередей нет, проезд в обе стороны свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T09:05

2023-11-06T09:05

2023-11-06T09:06

крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

логистика

керчь

кубань

тамань

керченский пролив

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередей нет, проезд в обе стороны свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html

крымский мост

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тамань

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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