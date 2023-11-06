Рейтинг@Mail.ru
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231106/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu---situatsiya-na-9-utra-1132593676.html
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра
На Крымском мосту очередей нет, проезд в обе стороны свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T09:05
2023-11-06T09:06
крымский мост
крым
новости крыма
транспорт
логистика
керчь
кубань
тамань
керченский пролив
ситуация на дорогах крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132089777_298:220:1013:622_1920x0_80_0_0_827412186a888d5dcefd668d9fbcf003.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередей нет, проезд в обе стороны свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html
крымский мост
крым
керчь
кубань
тамань
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132089777_288:73:1020:622_1920x0_80_0_0_1527d0d4def027a161cb917fc9ee4445.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, кубань, тамань, керченский пролив
Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра

На Крымском мосту пробок нет, проезд свободен

09:05 06.11.2023 (обновлено: 09:06 06.11.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередей нет, проезд в обе стороны свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 9.00 понедельника, проезд в обе стороны свободен", - говорится в сообщении.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
На строительство и реконструкцию трассы Новороссийск – Керчь в 2023 году выделят 611 млн
Вчера, 10:38
В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаТранспортЛогистикаКерчьКубаньТаманьКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Полярное сияние в Крыму и новые магнитные бури - ученые дали прогноз
10:02В Севастополе женщина нашла в банкомате 21 тысячу и забрала их себе
09:44Крым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - Балицкий
09:05Что происходит на Крымском мосту - ситуация на 9 утра
08:45Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
08:12Как будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в Крыму
07:48Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе
07:38Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Крыму: подробности от МВД
07:02Как в крымских банках блокируют подозрительные платежи на Украину
00:56Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:58Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце
22:15Главное за день: 5 ноября
21:33Каким должен быть сильный пароль – ответ эксперта
21:13В Алуште прошел Международный фестиваль "Олимпиада боевых искусств"
21:06Цирку Зеленского гасят огни
20:38Лицо Земли на космических фотографиях
20:20Время сезонных обновок: как вернуть и обменять одежду
19:37Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО
Лента новостейМолния