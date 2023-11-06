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Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
В очереди на Крымский мост стоят 200 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T21:01
2023-11-06T21:01
2023-11-06T21:21
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост стоят 200 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, тамань, кубань, керчь, керченский пролив, логистика, новости крыма
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
На Крымском мосту в очереди стоят две сотни машин
21:01 06.11.2023 (обновлено: 21:21 06.11.2023)