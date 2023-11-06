Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231106/krymskiy-most-vecherom-v-ponedelnik-kak-obstanovka-1132607516.html
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
В очереди на Крымский мост стоят 200 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T21:01
2023-11-06T21:21
крымский мост
транспорт
крым
тамань
кубань
керчь
керченский пролив
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124785121_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_cbf4017f69d664505decc1f8ba270e3f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост стоят 200 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
крым
тамань
кубань
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124785121_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_db4d4c04bb338bcd0c7644b15d310295.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, тамань, кубань, керчь, керченский пролив, логистика, новости крыма
Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка

На Крымском мосту в очереди стоят две сотни машин

21:01 06.11.2023 (обновлено: 21:21 06.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост стоят 200 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Крымский мостТранспортКрымТаманьКубаньКерчьКерченский проливЛогистикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса
21:21Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко
21:01Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
20:41Крымские сады вьетнамского патриота России
20:28Юрий Соломин: биография
20:10Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт
19:38Тройное ДТП в Сочи с участием автобуса: пострадавшие госпитализированы
19:22Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"
18:58Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности
18:10Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
17:19Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
16:54На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
16:04Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада
15:28Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник
15:20Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ
14:38Почему Крым российский по Уставу ООН
14:12Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали
13:43Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников
13:15Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий
12:33Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ
Лента новостейМолния