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На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 05.11.2023
На Крымском мосту выросла очередь
В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту, по состоянию на 14.00 воскресенья, стоят 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T14:31
2023-11-05T14:31
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту, по состоянию на 14.00 воскресенья, стоят 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром проезд по мостовому переходу был свободен.Накануне вводили ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив, запрет действовал более двух часов.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231105/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-dannye-na-utro-voskresenya-1132587701.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь
На Крымском мосту выросла очередь

В очереди перед Крымским мостом стоят 110 транспортных средств

14:31 05.11.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту, по состоянию на 14.00 воскресенья, стоят 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи ждут 65 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Утром проезд по мостовому переходу был свободен.
Накануне вводили ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив, запрет действовал более двух часов.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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