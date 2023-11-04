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У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин
У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин - РИА Новости Крым, 04.11.2023
У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин
Больше 460 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани. Об этом днем в субботу сообщили в в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T15:19
2023-11-04T15:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
краснодарский край
тамань
транспорт
логистика
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Больше 460 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани. Об этом днем в субботу сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у мостового перехода со стороны Керчи начала расти в субботу с 10 часов утра. Тогда проезда ждали 108 машин. Двумя часами ранее въезд на полуостров со стороны Краснодарского края был свободен, из Крыма досмотра ждали 261 машин.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, крымский мост, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт, логистика, общество, новости крыма
У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин

В очереди на досмотру у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани находятся 461 авто

15:19 04.11.2023
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Больше 460 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани. Об этом днем в субботу сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 112 транспортных средств, со стороны Керчи – 349 транспортных средств, время ожидания около часа", - сказано в сообщении.

Очередь у мостового перехода со стороны Керчи начала расти в субботу с 10 часов утра. Тогда проезда ждали 108 машин. Двумя часами ранее въезд на полуостров со стороны Краснодарского края был свободен, из Крыма досмотра ждали 261 машин.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьКраснодарский крайТаманьТранспортЛогистикаОбществоНовости Крыма
 
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