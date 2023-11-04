https://crimea.ria.ru/20231104/u-krymskogo-mosta-ochered--proezda-zhdut-bolshe-460-mashin-1132577984.html

У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин

У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин - РИА Новости Крым, 04.11.2023

У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин

Больше 460 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани. Об этом днем в субботу сообщили в в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T15:19

2023-11-04T15:19

2023-11-04T15:19

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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краснодарский край

тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Больше 460 машин ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани. Об этом днем в субботу сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у мостового перехода со стороны Керчи начала расти в субботу с 10 часов утра. Тогда проезда ждали 108 машин. Двумя часами ранее въезд на полуостров со стороны Краснодарского края был свободен, из Крыма досмотра ждали 261 машин.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт, логистика, общество, новости крыма