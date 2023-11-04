https://crimea.ria.ru/20231104/ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-vdvoe-skolko-zhdat-proezda-1132575166.html

Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда

Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда

К обеду субботы очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T13:11

2023-11-04T13:11

2023-11-04T13:21

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

керчь

тамань

транспорт

логистика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. К обеду субботы очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Въехать в Крым со стороны Краснодарского края можно без задержек - очередей нет.По данным на 10 утра 4 ноября со стороны Керчи проезда ожидали 108 машин, из Тамани проезд был свободен. Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, общество, новости крыма