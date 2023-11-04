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Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда
Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда
К обеду субботы очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T13:11
2023-11-04T13:21
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. К обеду субботы очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Въехать в Крым со стороны Краснодарского края можно без задержек - очередей нет.По данным на 10 утра 4 ноября со стороны Керчи проезда ожидали 108 машин, из Тамани проезд был свободен. Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, общество, новости крыма
Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда

Более 260 машин ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи

13:11 04.11.2023 (обновлено: 13:21 04.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. К обеду субботы очередь из автомобилей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 261 транспортное средство, время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
Въехать в Крым со стороны Краснодарского края можно без задержек - очередей нет.
По данным на 10 утра 4 ноября со стороны Керчи проезда ожидали 108 машин, из Тамани проезд был свободен.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьТранспортЛогистикаОбществоНовости Крыма
 
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