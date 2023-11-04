https://crimea.ria.ru/20231104/u-krymskogo-mosta-rastet-ochered-1132570518.html

У Крымского моста растет очередь

У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 04.11.2023

У Крымского моста растет очередь

Утром в субботу у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T10:09

2023-11-04T10:09

2023-11-04T10:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

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общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд со стороны Краснодарская края свободен.Утром очередей к досмотровым пунктам со стороны Тамани и Крымского полуострова не было.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231101/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-den-narodnogo-edinstva-1132442935.html

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, общество, новости крыма