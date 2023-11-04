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У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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У Крымского моста растет очередь
У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 04.11.2023
У Крымского моста растет очередь
Утром в субботу у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T10:09
2023-11-04T10:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд со стороны Краснодарская края свободен.Утром очередей к досмотровым пунктам со стороны Тамани и Крымского полуострова не было.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231101/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-den-narodnogo-edinstva-1132442935.html
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, общество, новости крыма
У Крымского моста растет очередь

В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось больше 100 машин со стороны Керчи

10:09 04.11.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста выросла очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 108 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Проезд со стороны Краснодарская края свободен.
Утром очередей к досмотровым пунктам со стороны Тамани и Крымского полуострова не было.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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