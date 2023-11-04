https://crimea.ria.ru/20231104/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye-1132569089.html

Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные

Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные

Вечером в субботу в очереди на подъездах к Крымском мосту более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T20:14

2023-11-04T20:14

2023-11-04T20:19

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/08/1119557765_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9d36260990c004483d1e3e743af33fcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу в очереди на подъездах к Крымском мосту более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в субботу ввели около 16.30, запрет действовал более двух часов.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231101/v-evpatorii-zavershili-remont-dorogi-k-portu-mirnyy-1132486428.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край