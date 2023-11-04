Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные
На подъездах к Крымском мосту после открытия движения в очереди более 500 машин
20:14 04.11.2023 (обновлено: 20:19 04.11.2023)
© пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань"Крымский мост в цветах флага России
© пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу в очереди на подъездах к Крымском мосту более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 198 транспортных средств, время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 384 транспортных средства, время ожидания более часа", – говорится в сообщении.
Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в субботу ввели около 16.30, запрет действовал более двух часов.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.