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Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231104/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye-1132569089.html
Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные
Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные
Вечером в субботу в очереди на подъездах к Крымском мосту более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T20:14
2023-11-04T20:19
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу в очереди на подъездах к Крымском мосту более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в субботу ввели около 16.30, запрет действовал более двух часов.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231101/v-evpatorii-zavershili-remont-dorogi-k-portu-mirnyy-1132486428.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные

На подъездах к Крымском мосту после открытия движения в очереди более 500 машин

20:14 04.11.2023 (обновлено: 20:19 04.11.2023)
 
© пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань"Крымский мост в цветах флага России
Крымский мост в цветах флага России
© пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу в очереди на подъездах к Крымском мосту более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 198 транспортных средств, время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 384 транспортных средства, время ожидания более часа", – говорится в сообщении.

Ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив в субботу ввели около 16.30, запрет действовал более двух часов.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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