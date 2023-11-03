Рейтинг@Mail.ru
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231103/ochered-na-krymskiy-most-rastet-skolko-zhdat-proezda-1132555434.html
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Более 450 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта зафиксировано в Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T17:15
2023-11-03T17:17
крым
крымский мост
транспорт
городская среда
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_0e427b227c3e13638f64c65dba689d53.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Более 450 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта зафиксировано в Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди начали расти в пятницу днем. В 14 часов с крымской стороны стояли 125 транспортных средств, позже затор увеличился.В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_da53341cde3caa66404680da3e4e4dd4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, городская среда, новости, новости крыма
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

Очередь на Крымском мосту выросла до 455 автомобилей

17:15 03.11.2023 (обновлено: 17:17 03.11.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Более 450 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта зафиксировано в Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очереди начали расти в пятницу днем. В 14 часов с крымской стороны стояли 125 транспортных средств, позже затор увеличился.

"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 99 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 356 автомобилей. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
 
КрымКрымский мостТранспортГородская средаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин
17:24Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте
17:15Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
17:07В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО
16:39Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом
16:21Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"
16:05ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые
16:03Путин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбора
15:39Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев
15:19Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны
15:10Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
15:0215 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены
14:56Путин провел встречу с новым составом ОП России – видео
14:53Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке
14:39Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублей
14:26ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых
14:09Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
13:57На Крым обрушится сильный ветер
13:31Симферополю подарили кованую пчелу – видео
13:14РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны
Лента новостейМолния