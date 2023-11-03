https://crimea.ria.ru/20231103/ochered-na-krymskiy-most-rastet-skolko-zhdat-proezda-1132555434.html
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Более 450 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта зафиксировано в Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T17:15
2023-11-03T17:15
2023-11-03T17:17
крым
крымский мост
транспорт
городская среда
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_0e427b227c3e13638f64c65dba689d53.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Более 450 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта зафиксировано в Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди начали расти в пятницу днем. В 14 часов с крымской стороны стояли 125 транспортных средств, позже затор увеличился.В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_da53341cde3caa66404680da3e4e4dd4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, городская среда, новости, новости крыма
Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту выросла до 455 автомобилей
17:15 03.11.2023 (обновлено: 17:17 03.11.2023)