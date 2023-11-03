https://crimea.ria.ru/20231103/ochered-na-krymskiy-most-rastet-skolko-zhdat-proezda-1132555434.html

Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

Более 450 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта зафиксировано в Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T17:15

2023-11-03T17:15

2023-11-03T17:17

крым

крымский мост

транспорт

городская среда

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Более 450 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта зафиксировано в Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди начали расти в пятницу днем. В 14 часов с крымской стороны стояли 125 транспортных средств, позже затор увеличился.В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.

крым

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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