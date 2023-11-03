https://crimea.ria.ru/20231103/situatsiya-na-krymskom-mostu-ochered-rastet-1132546304.html
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T14:09
2023-11-03T14:09
2023-11-03T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту осуществляется по всем полосам, проезд разрешен легковым автомобилям массой до 3,5 тонн. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или по сухопутному маршруту через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, новости, новости крыма, транспорт, городская среда
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 125 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 125 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту осуществляется по всем полосам, проезд разрешен легковым автомобилям массой до 3,5 тонн. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или по сухопутному маршруту через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.