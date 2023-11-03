Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231103/situatsiya-na-krymskom-mostu-ochered-rastet-1132546304.html
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T14:09
2023-11-03T14:09
крым
крымский мост
новости
новости крыма
транспорт
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2ce2f8f4966b66941059686ddbd2806.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту осуществляется по всем полосам, проезд разрешен легковым автомобилям массой до 3,5 тонн. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или по сухопутному маршруту через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_648124ed7c8fd051750c595f5a227565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, новости, новости крыма, транспорт, городская среда
Ситуация на Крымском мосту: очередь растет

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 125 машин

14:09 03.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 125 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту осуществляется по всем полосам, проезд разрешен легковым автомобилям массой до 3,5 тонн. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или по сухопутному маршруту через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
 
КрымКрымский мостНовостиНовости КрымаТранспортГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала