https://crimea.ria.ru/20231103/situatsiya-na-krymskom-mostu-ochered-rastet-1132546304.html

Ситуация на Крымском мосту: очередь растет

Ситуация на Крымском мосту: очередь растет - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Ситуация на Крымском мосту: очередь растет

В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T14:09

2023-11-03T14:09

2023-11-03T14:09

крым

крымский мост

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городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В очереди на проезд через Крымский мост со стороны Керчи стоят 125 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту осуществляется по всем полосам, проезд разрешен легковым автомобилям массой до 3,5 тонн. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или по сухопутному маршруту через новые регионы России. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.

крым

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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