https://crimea.ria.ru/20231103/moschnaya-teplovaya-pushka-kakaya-pogoda-ustanovitsya-v-krymu-na-vykhodnykh-1132548365.html

Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных

Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных

В грядущие выходные температура воздуха в Крыму сохранит свои почти летние значения, столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T21:18

2023-11-03T21:18

2023-11-03T21:18

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

крымская погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В грядущие выходные температура воздуха в Крыму сохранит свои почти летние значения, столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Так, в субботу, 4 ноября в Крыму погода для этого времени года будет невероятно теплой, отметил синоптик. Ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем +21…+26, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Евгений Тишковец рассказал, что в День народного единства воздух на территории Крыма прогреется до таких значений, которые можно отнести к очередным температурным рекордам.В воскресенье, 5 ноября, характер погоды существенно не изменится. Будет малооблачно, без осадков. Однако возможны небольшие скоротечные дожди. Днем +16...+21.А вот уже 6 ноября, в понедельник, который также объявлен в стране выходным днем, в Крыму ожидаются интенсивные дожди ливневого характера с количеством осадков до 10-13 миллиметров.Ранее сообщалось, что дневная температура воздуха в Крыму в конце октября все еще сохранялась на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открылись зимние пляжиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, крымская погода, погода в крыму