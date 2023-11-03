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Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных
Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных
В грядущие выходные температура воздуха в Крыму сохранит свои почти летние значения, столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T21:18
2023-11-03T21:18
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В грядущие выходные температура воздуха в Крыму сохранит свои почти летние значения, столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Так, в субботу, 4 ноября в Крыму погода для этого времени года будет невероятно теплой, отметил синоптик. Ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем +21…+26, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Евгений Тишковец рассказал, что в День народного единства воздух на территории Крыма прогреется до таких значений, которые можно отнести к очередным температурным рекордам.В воскресенье, 5 ноября, характер погоды существенно не изменится. Будет малооблачно, без осадков. Однако возможны небольшие скоротечные дожди. Днем +16...+21.А вот уже 6 ноября, в понедельник, который также объявлен в стране выходным днем, в Крыму ожидаются интенсивные дожди ливневого характера с количеством осадков до 10-13 миллиметров.Ранее сообщалось, что дневная температура воздуха в Крыму в конце октября все еще сохранялась на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открылись зимние пляжиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, крымская погода, погода в крыму
Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных

ФОБОС: в Крыму на выходных будет тепло и солнечно, но в понедельник прольются дожди

21:18 03.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В грядущие выходные температура воздуха в Крыму сохранит свои почти летние значения, столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В первую неделю ноября жителей России ждет мощная тепловая пушка, связанная с дыханием Северной Атлантики, поскольку в атмосфере средних широт сформировалось мощное струйное течение, которое будет бесперебойно доставлять перегретые над Гольфстримом морские и влажные массы воздуха. И Крым будет находиться на острие этой тепловой атаки", – рассказал он.

Так, в субботу, 4 ноября в Крыму погода для этого времени года будет невероятно теплой, отметил синоптик. Ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем +21…+26, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым Евгений Тишковец рассказал, что в День народного единства воздух на территории Крыма прогреется до таких значений, которые можно отнести к очередным температурным рекордам.
В воскресенье, 5 ноября, характер погоды существенно не изменится. Будет малооблачно, без осадков. Однако возможны небольшие скоротечные дожди. Днем +16...+21.
А вот уже 6 ноября, в понедельник, который также объявлен в стране выходным днем, в Крыму ожидаются интенсивные дожди ливневого характера с количеством осадков до 10-13 миллиметров.

"В дневные часы холодная фронтальная система с северо-запада начнет прорываться в акваторию Черного моря. Юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с, порывами до 15 градусов. Днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов", – рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что дневная температура воздуха в Крыму в конце октября все еще сохранялась на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымКрымская погодаПогода в Крыму
 
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