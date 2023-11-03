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Главные новости Крыма: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Главные новости Крыма: 3 ноября
Главные новости Крыма: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Главные новости Крыма: 3 ноября
Крымские операторы связи начали работать на материковой части России. В Симферополе определили 750 укрытий на случай опасности. В Керчи строится... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T22:21
2023-11-03T22:21
главное за день
телефон
мобильная связь
симферополь
безопасность республики крым и севастополя
керчь
ветераны сво
культура
евпатория
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы связи начали работать на материковой части России. В Симферополе определили 750 укрытий на случай опасности. В Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО. В Крымском ТЮЗе впервые за 36 лет сделали ремонт. В Крыму выросли цены на яйца и мясо кур.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымские операторы связи на материкеНа материковой части России начали работать крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile на тех же условиях, что и на полуострове. Это позволит крымчанам, которые выезжают за пределы своего региона, не оставаться без связи и мобильного интернета и не тратить лишние деньги на оплату этих услуг.Укрытия в Симферополе на случай опасностиВ столице Крыма определили 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города. Все они нанесены на интерактивную карту. На подходах к укрытиям размещены стрелки. В некоторых местах имеются дополнительные информационные щиты с указанием расстояния до укрытия. На входных дверях нанесены надписи "Укрытие", номер квартиры и номер телефона старшего по дому, у которого хранятся ключи. Также при возникновении опасности укрыться можно в цокольных этажах зданий, в том числе частных помещений.Реабилитация бойцов СВО в КерчиВ Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО в здании бывшей школы в микрорайоне Маяк. Сдать его планируют в мае следующего года. Но уже сейчас бывшие участники боевых действий проходят в центре реабилитацию абсолютно бесплатно. Одновременно здесь планируют принимать до 300 человек. Основная идея центра – помочь бойцам СВО вернуться к жизни, получить новую профессию и почувствовать себя нужным обществу.Ремонт в Крымском ТЮЗеВпервые за 36 лет в Крымском Государственном театре юного зрителя выполнили капитальный ремонт нескольких помещений, расположенных в Евпатории. Теперь сотрудникам не придется латать ветхую кровлю, греться зимой у обогревателей, задыхаться летом от жары без кондиционеров и репетировать в тесных классах.Рост цен на яйца и мясо курВ Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур. При этом овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки стали дешевле. Рост цен объясняют высоким спросом, удорожанием транспортных услуг, ГСМ, энергоресурсов и увеличением затрат на производство. Из-за роста курса валют выросли цены на импортные ветеринарные препараты, запчасти и комплектующие.
https://crimea.ria.ru/20231103/rabota-energosetey-aksenov-poprosil-krymchan-ne-verit-reshalam-1132553465.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, телефон, мобильная связь, симферополь, безопасность республики крым и севастополя, керчь, ветераны сво, культура, евпатория, цены и тарифы, новости крыма
Главные новости Крыма: 3 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 3 ноября

22:21 03.11.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы связи начали работать на материковой части России. В Симферополе определили 750 укрытий на случай опасности. В Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО. В Крымском ТЮЗе впервые за 36 лет сделали ремонт. В Крыму выросли цены на яйца и мясо кур.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крымские операторы связи на материке

На материковой части России начали работать крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile на тех же условиях, что и на полуострове. Это позволит крымчанам, которые выезжают за пределы своего региона, не оставаться без связи и мобильного интернета и не тратить лишние деньги на оплату этих услуг.
Сергей Аксенов
16:21
Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"

Укрытия в Симферополе на случай опасности

В столице Крыма определили 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города. Все они нанесены на интерактивную карту. На подходах к укрытиям размещены стрелки. В некоторых местах имеются дополнительные информационные щиты с указанием расстояния до укрытия. На входных дверях нанесены надписи "Укрытие", номер квартиры и номер телефона старшего по дому, у которого хранятся ключи. Также при возникновении опасности укрыться можно в цокольных этажах зданий, в том числе частных помещений.
В. Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
16:03
Путин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбора

Реабилитация бойцов СВО в Керчи

В Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО в здании бывшей школы в микрорайоне Маяк. Сдать его планируют в мае следующего года. Но уже сейчас бывшие участники боевых действий проходят в центре реабилитацию абсолютно бесплатно. Одновременно здесь планируют принимать до 300 человек. Основная идея центра – помочь бойцам СВО вернуться к жизни, получить новую профессию и почувствовать себя нужным обществу.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
11:56
Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России

Ремонт в Крымском ТЮЗе

Впервые за 36 лет в Крымском Государственном театре юного зрителя выполнили капитальный ремонт нескольких помещений, расположенных в Евпатории. Теперь сотрудникам не придется латать ветхую кровлю, греться зимой у обогревателей, задыхаться летом от жары без кондиционеров и репетировать в тесных классах.
Гильдия кузнецов России подарила Симферополю кованую пчелу - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
13:31
Симферополю подарили кованую пчелу – видео

Рост цен на яйца и мясо кур

В Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур. При этом овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки стали дешевле. Рост цен объясняют высоким спросом, удорожанием транспортных услуг, ГСМ, энергоресурсов и увеличением затрат на производство. Из-за роста курса валют выросли цены на импортные ветеринарные препараты, запчасти и комплектующие.
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
13:57
На Крым обрушится сильный ветер
 
Главное за деньТелефонМобильная связьСимферопольБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьВетераны СВОКультураЕвпаторияЦены и тарифыНовости Крыма
 
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22:34Главное за день: 3 ноября
22:21Главные новости Крыма: 3 ноября
21:44В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого Ферсмана
21:18Мощная тепловая пушка: какая погода установится в Крыму на выходных
21:04Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
20:43Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ
20:38Новак поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах
20:02США сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средств
19:39Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
19:16Удар ВСУ по Чаплынке: госпитализированы девять человек
19:01Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
18:43Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
18:22План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
17:31К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин
17:24Путин: противник на Украине – большой специалист в художественном свисте
17:15Большая очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
17:07В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВО
16:39Путин о событиях в Дагестане: отреагируем должным образом
16:21Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"
16:05ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые
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