Главные новости Крыма: 3 ноября
Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 3 ноября
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы связи начали работать на материковой части России. В Симферополе определили 750 укрытий на случай опасности. В Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО. В Крымском ТЮЗе впервые за 36 лет сделали ремонт. В Крыму выросли цены на яйца и мясо кур.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Крымские операторы связи на материке
На материковой части России начали работать крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile на тех же условиях, что и на полуострове. Это позволит крымчанам, которые выезжают за пределы своего региона, не оставаться без связи и мобильного интернета и не тратить лишние деньги на оплату этих услуг.
Укрытия в Симферополе на случай опасности
В столице Крыма определили 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города. Все они нанесены на интерактивную карту. На подходах к укрытиям размещены стрелки. В некоторых местах имеются дополнительные информационные щиты с указанием расстояния до укрытия. На входных дверях нанесены надписи "Укрытие", номер квартиры и номер телефона старшего по дому, у которого хранятся ключи. Также при возникновении опасности укрыться можно в цокольных этажах зданий, в том числе частных помещений.
Реабилитация бойцов СВО в Керчи
В Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО в здании бывшей школы в микрорайоне Маяк. Сдать его планируют в мае следующего года. Но уже сейчас бывшие участники боевых действий проходят в центре реабилитацию абсолютно бесплатно. Одновременно здесь планируют принимать до 300 человек. Основная идея центра – помочь бойцам СВО вернуться к жизни, получить новую профессию и почувствовать себя нужным обществу.
Ремонт в Крымском ТЮЗе
Впервые за 36 лет в Крымском Государственном театре юного зрителя выполнили капитальный ремонт нескольких помещений, расположенных в Евпатории. Теперь сотрудникам не придется латать ветхую кровлю, греться зимой у обогревателей, задыхаться летом от жары без кондиционеров и репетировать в тесных классах.
Рост цен на яйца и мясо кур
В Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур. При этом овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки стали дешевле. Рост цен объясняют высоким спросом, удорожанием транспортных услуг, ГСМ, энергоресурсов и увеличением затрат на производство. Из-за роста курса валют выросли цены на импортные ветеринарные препараты, запчасти и комплектующие.