https://crimea.ria.ru/20231103/glavnye-novosti-kryma-3-noyabrya-1132561209.html

Главные новости Крыма: 3 ноября

Главные новости Крыма: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Главные новости Крыма: 3 ноября

Крымские операторы связи начали работать на материковой части России. В Симферополе определили 750 укрытий на случай опасности. В Керчи строится... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T22:21

2023-11-03T22:21

2023-11-03T22:21

главное за день

телефон

мобильная связь

симферополь

безопасность республики крым и севастополя

керчь

ветераны сво

культура

евпатория

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508177_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_d9b7cf2dc0c255f8859b5e511ba304aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы связи начали работать на материковой части России. В Симферополе определили 750 укрытий на случай опасности. В Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО. В Крымском ТЮЗе впервые за 36 лет сделали ремонт. В Крыму выросли цены на яйца и мясо кур.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымские операторы связи на материкеНа материковой части России начали работать крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile на тех же условиях, что и на полуострове. Это позволит крымчанам, которые выезжают за пределы своего региона, не оставаться без связи и мобильного интернета и не тратить лишние деньги на оплату этих услуг.Укрытия в Симферополе на случай опасностиВ столице Крыма определили 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города. Все они нанесены на интерактивную карту. На подходах к укрытиям размещены стрелки. В некоторых местах имеются дополнительные информационные щиты с указанием расстояния до укрытия. На входных дверях нанесены надписи "Укрытие", номер квартиры и номер телефона старшего по дому, у которого хранятся ключи. Также при возникновении опасности укрыться можно в цокольных этажах зданий, в том числе частных помещений.Реабилитация бойцов СВО в КерчиВ Керчи строится реабилитационный центр для бойцов СВО в здании бывшей школы в микрорайоне Маяк. Сдать его планируют в мае следующего года. Но уже сейчас бывшие участники боевых действий проходят в центре реабилитацию абсолютно бесплатно. Одновременно здесь планируют принимать до 300 человек. Основная идея центра – помочь бойцам СВО вернуться к жизни, получить новую профессию и почувствовать себя нужным обществу.Ремонт в Крымском ТЮЗеВпервые за 36 лет в Крымском Государственном театре юного зрителя выполнили капитальный ремонт нескольких помещений, расположенных в Евпатории. Теперь сотрудникам не придется латать ветхую кровлю, греться зимой у обогревателей, задыхаться летом от жары без кондиционеров и репетировать в тесных классах.Рост цен на яйца и мясо курВ Крыму за последние месяцы существенно выросли цены на яйца и мясо кур. При этом овощи борщевого набора (капуста, свекла, морковь) и яблоки стали дешевле. Рост цен объясняют высоким спросом, удорожанием транспортных услуг, ГСМ, энергоресурсов и увеличением затрат на производство. Из-за роста курса валют выросли цены на импортные ветеринарные препараты, запчасти и комплектующие.

https://crimea.ria.ru/20231103/rabota-energosetey-aksenov-poprosil-krymchan-ne-verit-reshalam-1132553465.html

https://crimea.ria.ru/20231103/putin-o-prisoedinenii-kryma-natsisty-na-ukraine-ne-ostavili-nam-vybora-1132552712.html

https://crimea.ria.ru/20231103/krymchanin-poluchil-srok-za-diskreditatsiyu-voennykh-rossii-1132540987.html

https://crimea.ria.ru/20231103/simferopolyu-podarili-kovannuyu-pchelu--video-1132542715.html

https://crimea.ria.ru/20231103/na-krym-obrushitsya-silnyy-veter-1132545779.html

симферополь

керчь

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, телефон, мобильная связь, симферополь, безопасность республики крым и севастополя, керчь, ветераны сво, культура, евпатория, цены и тарифы, новости крыма