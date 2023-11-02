https://crimea.ria.ru/20231102/v-leninskom-rayone-kryma-sutki-ne-budet-vody-1132504301.html

В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды

В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды

Крыма до пятницы не будет воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T08:56

2023-11-02T08:56

2023-11-02T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В девяти селах Ленинского района Крыма до пятницы не будет воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Для абонентов будет организован подвоз питьевой воды по заявкам.Кроме того, в четверг с 10:00 до вечера без воды из-за ремонтов остались жители Джанкоя по адресам: ул. Крымская, ул. Калинина, ул. Р. Люксембург, ул. Перекопская, ул. Ярмарочная, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Кирова, пер. Свердлова, пер. Отрадный, ул. Проезжая, ул. Северная, пер. Элеваторный, а также село Видное.Накануне крымский гидрометцентр сообщал, что теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуКак осенняя засуха в Крыму повлияет на урожайАксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устранена

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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