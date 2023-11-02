https://crimea.ria.ru/20231102/v-leninskom-rayone-kryma-sutki-ne-budet-vody-1132504301.html
В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды
В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды
Крыма до пятницы не будет воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T08:56
2023-11-02T08:56
2023-11-02T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В девяти селах Ленинского района Крыма до пятницы не будет воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Для абонентов будет организован подвоз питьевой воды по заявкам.Кроме того, в четверг с 10:00 до вечера без воды из-за ремонтов остались жители Джанкоя по адресам: ул. Крымская, ул. Калинина, ул. Р. Люксембург, ул. Перекопская, ул. Ярмарочная, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Кирова, пер. Свердлова, пер. Отрадный, ул. Проезжая, ул. Северная, пер. Элеваторный, а также село Видное.Накануне крымский гидрометцентр сообщал, что теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуКак осенняя засуха в Крыму повлияет на урожайАксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устранена
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В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды
В девяти селах Ленинского района до пятницы не будет воды из-за аварии
08:56 02.11.2023 (обновлено: 09:13 02.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В девяти селах Ленинского района Крыма до пятницы не будет воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"С 10:00 2 ноября до 9:00 3 ноября в пгт Ленино, поселке Батальное, селах Уварово, Луговое, Виноградное, Красногорка, Кирово, Ильичево, Романово не будет воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 09:00 3ноября", - сказано в сообщении.
Для абонентов будет организован подвоз питьевой воды по заявкам.
Кроме того, в четверг с 10:00 до вечера без воды из-за ремонтов остались жители Джанкоя по адресам: ул. Крымская, ул. Калинина, ул. Р. Люксембург, ул. Перекопская, ул. Ярмарочная, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Кирова, пер. Свердлова, пер. Отрадный, ул. Проезжая, ул. Северная, пер. Элеваторный, а также село Видное.
Накануне крымский гидрометцентр сообщал, что теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела
к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров.
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