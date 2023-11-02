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Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером
Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером
На подъездах к Крымскому мосту вечером в четверг проезд со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T20:08
2023-11-02T20:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
логистика
транспорт
тамань
краснодарский край
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту вечером в четверг проезд со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на Крымском мосту.Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231101/v-evpatorii-zavershili-remont-dorogi-k-portu-mirnyy-1132486428.html
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крымский мост, крым, логистика, транспорт, тамань, краснодарский край, керчь
Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером

Проезд по Крымскому мосту в четверг вечером свободен с обеих сторон

20:08 02.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту вечером в четверг проезд со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.

Накануне Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.
Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на Крымском мосту.
Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымЛогистикаТранспортТаманьКраснодарский крайКерчь
 
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