https://crimea.ria.ru/20231102/obstanovka-na-krymskom-mostu-v-chetverg-vecherom-1132529995.html

Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером

Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером

На подъездах к Крымскому мосту вечером в четверг проезд со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T20:08

2023-11-02T20:08

2023-11-02T20:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

логистика

транспорт

тамань

краснодарский край

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту вечером в четверг проезд со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на Крымском мосту.Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231101/v-evpatorii-zavershili-remont-dorogi-k-portu-mirnyy-1132486428.html

крымский мост

крым

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, логистика, транспорт, тамань, краснодарский край, керчь