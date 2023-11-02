Главные новости Крыма: 2 ноября
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 2 ноября
22:26 02.11.2023 (обновлено: 22:32 02.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Защита Крымского моста значительно усилена. ВСУ стали чаще атаковать Крым и Севастополь. В Ялте выявили новые объекты культурного наследия. В Керчи ребенок в детском саду играл с иголкой и проглотил ее. В Феодосии пожарные спасли 10 человек из горящего дома.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Надежная защита Крымского моста
Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена. По словам военного волонтера и эксперта Алексея Живова, транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире. "Наши силовики применили все возможные меры и средства для его защиты. Помимо глубокоэшелонированной системы ПВО, там теперь и заграждения для беспилотников, дымы и много чего еще", – сказал эксперт.
Усиление ракетных атак на Крым
Воздушные атаки на Крым и Севастополь со стороны вооруженных сил Украины усилились. Военный волонтер, политолог Алексей Живов объясняет это попыткой Киева вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Пока же авиация и корабли находятся в Крыму, вооруженные силы РФ контролируют Одессу и не дают ВСУ эффективно высаживаться на Днепре.
Новые объекты культурного наследия в Ялте
Два особняка в Ялте и стела попали в список выявленных объектов культурного наследия. Это дача "Серые дрозды" на улице Чернова, псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко, стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи. Теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен.
Опасная игра ребенка с иглой в детском саду
Происшествие в детском саду Керчи проверяют следователи крымского главка СК РФ и прокуратура. По информации правоохранителей, в социальных сетях появилась информация, что шестилетний мальчик в одной из комнат детского сада нашел на полу иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Спасенные из огня
На пожаре в многоквартирном доме в Феодосии спасли 10 человек. Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Выводить людей пожарным пришлось по задымленной лестничной клетке с помощью специальных спасательных устройств. Одновременно эвакуировали жильцов с третьего этажа, используя автолестницу.