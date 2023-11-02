https://crimea.ria.ru/20231102/glavnye-novosti-kryma-2-noyabrya-1132532322.html

Главные новости Крыма: 2 ноября

Главные новости Крыма: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Главные новости Крыма: 2 ноября

Защита Крымского моста значительно усилена. ВСУ стали чаще атаковать Крым и Севастополь. В Ялте выявили новые объекты культурного наследия. В Керчи ребенок в... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T22:26

2023-11-02T22:26

2023-11-02T22:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Защита Крымского моста значительно усилена. ВСУ стали чаще атаковать Крым и Севастополь. В Ялте выявили новые объекты культурного наследия. В Керчи ребенок в детском саду играл с иголкой и проглотил ее. В Феодосии пожарные спасли 10 человек из горящего дома.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Надежная защита Крымского мостаЗащита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена. По словам военного волонтера и эксперта Алексея Живова, транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире. "Наши силовики применили все возможные меры и средства для его защиты. Помимо глубокоэшелонированной системы ПВО, там теперь и заграждения для беспилотников, дымы и много чего еще", – сказал эксперт.Усиление ракетных атак на КрымВоздушные атаки на Крым и Севастополь со стороны вооруженных сил Украины усилились. Военный волонтер, политолог Алексей Живов объясняет это попыткой Киева вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Пока же авиация и корабли находятся в Крыму, вооруженные силы РФ контролируют Одессу и не дают ВСУ эффективно высаживаться на Днепре.Новые объекты культурного наследия в ЯлтеДва особняка в Ялте и стела попали в список выявленных объектов культурного наследия. Это дача "Серые дрозды" на улице Чернова, псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко, стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи. Теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен.Опасная игра ребенка с иглой в детском садуПроисшествие в детском саду Керчи проверяют следователи крымского главка СК РФ и прокуратура. По информации правоохранителей, в социальных сетях появилась информация, что шестилетний мальчик в одной из комнат детского сада нашел на полу иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Спасенные из огняНа пожаре в многоквартирном доме в Феодосии спасли 10 человек. Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Выводить людей пожарным пришлось по задымленной лестничной клетке с помощью специальных спасательных устройств. Одновременно эвакуировали жильцов с третьего этажа, используя автолестницу.

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https://crimea.ria.ru/20231102/proryva-ne-budet-i-do-kryma-ne-doydem-zaluzhnyy-ponyal-prichinu-neudach-vsu-1132505680.html

https://crimea.ria.ru/20231102/krymskie-tsigayki-kak-fermer-vozrozhdaet-ovtsevodstvo-na-poluostrove-1132524229.html

https://crimea.ria.ru/20231102/muzhchina-upal-so-smotrovoy-ploschadki-na-ay-petri-1132529442.html

https://crimea.ria.ru/20231102/v-krymu-legkovushka-vrezalas-v-kamaz-postradali-rebenok-i-dvoe-vzroslykh-1132528717.html

крымский мост

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севастополь

ялта

керчь

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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