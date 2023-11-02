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Главные новости Крыма: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Главные новости Крыма: 2 ноября
Главные новости Крыма: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Главные новости Крыма: 2 ноября
Защита Крымского моста значительно усилена. ВСУ стали чаще атаковать Крым и Севастополь. В Ялте выявили новые объекты культурного наследия. В Керчи ребенок в... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T22:26
2023-11-02T22:32
главное за день
крымский мост
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
ялта
культура
керчь
происшествия
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Защита Крымского моста значительно усилена. ВСУ стали чаще атаковать Крым и Севастополь. В Ялте выявили новые объекты культурного наследия. В Керчи ребенок в детском саду играл с иголкой и проглотил ее. В Феодосии пожарные спасли 10 человек из горящего дома.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Надежная защита Крымского мостаЗащита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена. По словам военного волонтера и эксперта Алексея Живова, транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире. "Наши силовики применили все возможные меры и средства для его защиты. Помимо глубокоэшелонированной системы ПВО, там теперь и заграждения для беспилотников, дымы и много чего еще", – сказал эксперт.Усиление ракетных атак на КрымВоздушные атаки на Крым и Севастополь со стороны вооруженных сил Украины усилились. Военный волонтер, политолог Алексей Живов объясняет это попыткой Киева вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Пока же авиация и корабли находятся в Крыму, вооруженные силы РФ контролируют Одессу и не дают ВСУ эффективно высаживаться на Днепре.Новые объекты культурного наследия в ЯлтеДва особняка в Ялте и стела попали в список выявленных объектов культурного наследия. Это дача "Серые дрозды" на улице Чернова, псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко, стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи. Теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен.Опасная игра ребенка с иглой в детском садуПроисшествие в детском саду Керчи проверяют следователи крымского главка СК РФ и прокуратура. По информации правоохранителей, в социальных сетях появилась информация, что шестилетний мальчик в одной из комнат детского сада нашел на полу иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Спасенные из огняНа пожаре в многоквартирном доме в Феодосии спасли 10 человек. Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Выводить людей пожарным пришлось по задымленной лестничной клетке с помощью специальных спасательных устройств. Одновременно эвакуировали жильцов с третьего этажа, используя автолестницу.
https://crimea.ria.ru/20231102/v-sevastopole-besplatno-provedut-gaz-lgotnikam--kakie-dokumenty-nuzhny-1132513580.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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главное за день, крымский мост, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, ялта, культура, керчь, происшествия, детский сад, феодосия, пожар, мчс крыма, "крым-спас"
Главные новости Крыма: 2 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 2 ноября

22:26 02.11.2023 (обновлено: 22:32 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Защита Крымского моста значительно усилена. ВСУ стали чаще атаковать Крым и Севастополь. В Ялте выявили новые объекты культурного наследия. В Керчи ребенок в детском саду играл с иголкой и проглотил ее. В Феодосии пожарные спасли 10 человек из горящего дома.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Надежная защита Крымского моста

Защита Крымского моста после двух террористических актов значительно усилена. По словам военного волонтера и эксперта Алексея Живова, транспортный переход через Керченский пролив – один из самых защищенных объектов в мире. "Наши силовики применили все возможные меры и средства для его защиты. Помимо глубокоэшелонированной системы ПВО, там теперь и заграждения для беспилотников, дымы и много чего еще", – сказал эксперт.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
14:19
В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

Усиление ракетных атак на Крым

Воздушные атаки на Крым и Севастополь со стороны вооруженных сил Украины усилились. Военный волонтер, политолог Алексей Живов объясняет это попыткой Киева вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Пока же авиация и корабли находятся в Крыму, вооруженные силы РФ контролируют Одессу и не дают ВСУ эффективно высаживаться на Днепре.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
10:08
Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ

Новые объекты культурного наследия в Ялте

Два особняка в Ялте и стела попали в список выявленных объектов культурного наследия. Это дача "Серые дрозды" на улице Чернова, псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко, стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи. Теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен.
Овцы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
18:31
Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове

Опасная игра ребенка с иглой в детском саду

Происшествие в детском саду Керчи проверяют следователи крымского главка СК РФ и прокуратура. По информации правоохранителей, в социальных сетях появилась информация, что шестилетний мальчик в одной из комнат детского сада нашел на полу иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри
18:49
Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри

Спасенные из огня

На пожаре в многоквартирном доме в Феодосии спасли 10 человек. Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Выводить людей пожарным пришлось по задымленной лестничной клетке с помощью специальных спасательных устройств. Одновременно эвакуировали жильцов с третьего этажа, используя автолестницу.
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
18:40Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых
 
Главное за деньКрымский мостКрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяЯлтаКультураКерчьПроисшествияДетский садФеодосияПожарМЧС Крыма"КРЫМ-СПАС"
 
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Заголовок открываемого материала
22:26Главные новости Крыма: 2 ноября
22:07Медведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и Белоруссией
21:52В Крыму родились трое детенышей у привезенных из Мариуполя львов
21:28Симферополь ждет зиму: заготовлено более 2000 тонн реагентов
21:02Операции без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в Газе
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20:08Обстановка на Крымском мосту в четверг вечером
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19:39Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому
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18:49Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри
18:40В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых
18:31Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове
18:06В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
17:48Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
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16:06Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире
15:53Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму
15:46Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
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