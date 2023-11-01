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В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
В Керчи задержана женщина, обвиняемая в совершении двух грабежей, в том числе ограблении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T10:18
2023-11-01T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи задержана женщина, обвиняемая в совершении двух грабежей, в том числе ограблении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Отделом дознания УМВД России по г. Керчи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимой 31-летней местной жительницы, обвиняемой в грабеже.Несколькими днями позже злоумышленница в одном из магазинов открыто похитила четыре бутылки алкоголя. На требования продавцов магазина оплатить товар женщина не отреагировала, рассказали в полиции.Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ей грозит до четырех лет лишения свободы.Накануне сообщалось, что в Ялте бомж в ходе ссоры откусил губу местному жителю.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под судКрымчанин получил восемь лет за убийство незнакомцаУгон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
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керчь, новости крыма, крым, происшествия, телефон, дети, мвд по республике крым
В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
В Керчи задержана женщина по обвинению в ограблении малолетнего ребенка
10:18 01.11.2023 (обновлено: 11:44 01.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи задержана женщина, обвиняемая в совершении двух грабежей, в том числе ограблении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Отделом дознания УМВД России по г. Керчи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимой 31-летней местной жительницы, обвиняемой в грабеже.
"Установлено, что женщина под предлогом срочного звонка попросила у 7-летней девочки мобильный телефон, с которым скрылась в неизвестном направлении, не вернув ребенку гаджет", – говорится в сообщении ведомства.
Несколькими днями позже злоумышленница в одном из магазинов открыто похитила четыре бутылки алкоголя. На требования продавцов магазина оплатить товар женщина не отреагировала, рассказали в полиции.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Накануне сообщалось
, что в Ялте бомж в ходе ссоры откусил губу местному жителю.
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