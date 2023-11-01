https://crimea.ria.ru/20231101/v-kerchi-zhenschinu-obvinyayut-v-grabezhe-maloletnego-rebenka-1132473399.html

В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка

В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка

В Керчи задержана женщина, обвиняемая в совершении двух грабежей, в том числе ограблении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T10:18

2023-11-01T10:18

2023-11-01T11:44

керчь

новости крыма

крым

происшествия

телефон

дети

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125380884_0:164:1600:1064_1920x0_80_0_0_4b4e77073a588bfe5087df8c5c472aec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи задержана женщина, обвиняемая в совершении двух грабежей, в том числе ограблении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Отделом дознания УМВД России по г. Керчи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимой 31-летней местной жительницы, обвиняемой в грабеже.Несколькими днями позже злоумышленница в одном из магазинов открыто похитила четыре бутылки алкоголя. На требования продавцов магазина оплатить товар женщина не отреагировала, рассказали в полиции.Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ей грозит до четырех лет лишения свободы.Накануне сообщалось, что в Ялте бомж в ходе ссоры откусил губу местному жителю.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под судКрымчанин получил восемь лет за убийство незнакомцаУгон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, крым, происшествия, телефон, дети, мвд по республике крым