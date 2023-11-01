https://crimea.ria.ru/20231101/krymskiy-most-skolko-zhdat-proezda-posle-otkrytiya-dvizheniya-1132482151.html

Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения

Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения

У Крымского моста после открытия движения в очереди более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T14:08

2023-11-01T14:08

2023-11-01T15:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

краснодарский край

тамань

керчь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения в очереди более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231101/dozhd-i-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-sredu-1132472578.html

крымский мост

краснодарский край

тамань

керчь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, тамань, керчь, крым