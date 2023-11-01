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Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
У Крымского моста после открытия движения в очереди более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T14:08
2023-11-01T14:08
2023-11-01T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения в очереди более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231101/dozhd-i-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-sredu-1132472578.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, тамань, керчь, крым
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
В очереди на Крымский мост более 500 машин
14:08 01.11.2023 (обновлено: 15:02 01.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста после открытия движения в очереди более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания - около часа. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания - около часа", – говорится в сообщении.
В среду Крымский мост дважды закрывали
для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.