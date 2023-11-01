https://crimea.ria.ru/20231101/glavnoe-za-den-1-noyabrya-1132501605.html

Главное за день: 1 ноября

Главное за день: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Главное за день: 1 ноября

Следком расследует обстоятельства обстрелов Донецка, где погиб спасатель и были ранены журналисты. В Кременчуге на Украине после попадания загорелся... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T22:46

2023-11-01T22:46

2023-11-01T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следком расследует обстоятельства обстрелов Донецка, где погиб спасатель и были ранены журналисты. В Кременчуге на Украине после попадания загорелся нефтеперерабатывающий завод. Шойгу заявил, что ПВО России собьет все украинские F-16 за три недели. На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской. Эксперт предупредил о высоком риске перерастания арабо-израильского конфликта в большую войну. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрелы Донецка боевиками ВСУ: Следком расследует обстоятельстваСледственный комитет России расследует факты обстрелов боевиками ВСУ Донецка, во время которых погиб сотрудник МЧС и еще 12 человек, среди которых два спасателя и три журналиста, пострадали.Накануне украинские войска обстреляли Донецк 46 раз, выпустив по городу 162 боеприпаса, в том числе кассетных.Сотрудники СК РФ устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.Удар по нефтеперерабатывающему заводу на ПолтавщинеВ городе Кременчуг Полтавской области Украины зафиксировали попадание и пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил глава районной администрации Филипп Пронин.По его словам, пострадавших в результате ЧП нет, но предприятие не работает.По информации украинских СМИ, в среду ночью взрывы также прогремели в Миргороде Полтавской области и в городе Хмельницкий. Сирены воздушной тревоги звучали в 10 областях Украины.Поставки Украине F-16: ПВО России выбьет все самолеты за 20 днейРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут сбить все планируемые к поставке Киеву американские истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.В целом за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1300 средств воздушного нападения противника, в том числе шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, добавил министр.Камчатский вулкан Ключевской продолжает извергатьсяНа Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской. По данным краевого правительства, за последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал в небо многокилометровые столбы пепла.В ночь на среду произошло очередное мощное, но краткосрочное извержение. Это привело к таянию снега и возникновению грязевых потоков. В результате перемыта дорога к востоку от краевой трассы.Движение для всех видов транспорта из-за селей закрыли на участке с 153 по 187 километр трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Как уточняют местные власти, ограничение будет действовать до 16:30 2 ноября.В нескольких населенных пунктах зафиксировали выпадение пепла. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что за последние сутки вулкан пять раз выбрасывал в небо столбы пепла высотой от 10 до 14 километров.Конфликт на Ближнем Востоке рискует перерасти в большую войнуАрабо-израильский конфликт имеет очень высокий потенциал перерастания в большую региональную и даже мировую войну, полагает доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.По словам эксперта, сейчас вокруг Восточного Средиземноморья сконцентрировали свои силы глобальные мировые игроки, которые являются главными субъектами создания нового мирового порядка. В этом регионе пересекается очень много интересов, что может послужить фактором разрастания масштабов конфликта.Кроме того, отметил политолог, арабы и евреи широко расселены по всему миру, их диаспоры за рубежом имеют огромный конфликтный потенциал за счет этой исторической памяти и современных противоречий.При этом урегулировать палестино-израильский конфликт политическими методами на данный момент невозможно, считает Ирхин.

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https://crimea.ria.ru/20231101/putin-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rf-razvivaetsya-predskazuemo-1132502182.html

https://crimea.ria.ru/20231101/peregovory-rossii-i-ukrainy-politolog-otsenil-perspektivu-1132488725.html

https://crimea.ria.ru/20231101/strashnoe-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-troe-pogibshikh-i-dvoe-v-bolnitse-1132495031.html

https://crimea.ria.ru/20231101/kiev-poteryal-svyshe-tysyachi-boevikov-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1132486125.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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