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В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях
В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях
В Севастополе изучат возможность дать право участникам СВО регистрироваться в гостиницах не по паспорту, а по военному билету. Соответствующий вопрос был поднят РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T21:55
2023-10-31T21:55
2023-10-31T20:31
севастополь
законодательное собрание севастополя
владимир немцев
михаил развожаев
новости сво
ветераны сво
помощь бойцам сво
артем гордиенко
валентина матвиенко
лариса остапенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе изучат возможность дать право участникам СВО регистрироваться в гостиницах не по паспорту, а по военному билету. Соответствующий вопрос был поднят на IX сессии законодательного собрания города, спикер парламента Владимир Немцев пообещал поддержку, если с законодательной инициативой надо будет выходить на федеральный уровень.Тему поднял депутат заксобрания Артем Гордиенко, обращаясь с вопросами к начальнику управления туризма Севастополя Ларисе Остапенко по итогам ее доклада о положении дел в отрасли.Он отметил, что в городе существует проблема с регистрацией в гостиницах тех участников СВО, "которые прибывают по тем или иным причинам в город, и у них нет с собой паспортов, но есть другие документы, которые подтверждают личность"."Соответственно, гостиницы не могут их зарегистрировать и, получается, что (если делают это – ред.) уходят в теневой бизнес", – сказал Гординеко, предложив выработать механизм для решения проблемы "именно для данной категории граждан".Остапенко в ответ напомнила, что "есть федеральное законодательство, а также понятие "миграционный учет". И по закону ни одно средство размещения не имеет права заселять к себе гостей, не предоставивших документ, удостоверяющий личность, а это именно паспорт".В то же время Остапенко пообещала изучить вопрос и разобраться, как можно было бы решить проблему. Возможно, помочь смогла бы программа, которой будет регулироваться организация отдыха участников СВО и их семей в санаториях и гостиницах Севастополя. "Она уже в работе", – сказала Остапенко.В свою очередь спикер заксобрания Владимир Немцев заявил, что если это "системный вопрос, который волнует участников специальной военной операции", то депутаты готовы включиться.Идею разработать и внедрить специальную программу для обеспечения отдыха участников СВО в санаториях и отелях Севастополя в начале июля озвучивал губернатор города Михаил Развожаев на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, получив обещание поддержать инициативу на федеральном уровне.Накануне, 30 октября, правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому дети участников СВО, не имеющие регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах наравне с остальными. По словам губернатора Михаила Развожаева, само обращение с просьбой решить этот вопрос удивило, так как "меры поддержки для всех одинаковы". Читайте также на РИА Новости Крым:Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО
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севастополь, законодательное собрание севастополя, владимир немцев, михаил развожаев, новости сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, артем гордиенко, валентина матвиенко, лариса остапенко
В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях
Участников СВО не регистрируют в отелях без паспортов – в Севастополе будут искать решение
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе изучат возможность дать право участникам СВО регистрироваться в гостиницах не по паспорту, а по военному билету. Соответствующий вопрос был поднят на IX сессии законодательного собрания города, спикер парламента Владимир Немцев пообещал поддержку, если с законодательной инициативой надо будет выходить на федеральный уровень.
Тему поднял депутат заксобрания Артем Гордиенко, обращаясь с вопросами к начальнику управления туризма Севастополя Ларисе Остапенко по итогам ее доклада о положении дел в отрасли.
Он отметил, что в городе существует проблема с регистрацией в гостиницах тех участников СВО, "которые прибывают по тем или иным причинам в город, и у них нет с собой паспортов, но есть другие документы, которые подтверждают личность".
"Соответственно, гостиницы не могут их зарегистрировать и, получается, что (если делают это – ред.) уходят в теневой бизнес", – сказал Гординеко, предложив выработать механизм для решения проблемы "именно для данной категории граждан".
Остапенко в ответ напомнила, что "есть федеральное законодательство, а также понятие "миграционный учет". И по закону ни одно средство размещения не имеет права заселять к себе гостей, не предоставивших документ, удостоверяющий личность, а это именно паспорт".
"Наши органы, включая МВД в условиях желтого уровня террористической опасности особо активно проверяют гостиничный сектор как раз на предмет постановки на миграционный учет прибывающих гостей. Речь идет о нашей безопасности", – отметила она.
В то же время Остапенко пообещала изучить вопрос и разобраться, как можно было бы решить проблему. Возможно, помочь смогла бы программа, которой будет регулироваться организация отдыха участников СВО и их семей в санаториях и гостиницах Севастополя. "Она уже в работе", – сказала Остапенко.
В свою очередь спикер заксобрания Владимир Немцев заявил, что если это "системный вопрос, который волнует участников специальной военной операции", то депутаты готовы включиться.
"Если есть такая проблема… решение надо найти. Изучите. Мы готовы включиться. Если нужно, допустим, внесение изменения в законодательство - будем выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень", – заявил Немцев.
Идею разработать и внедрить специальную программу для обеспечения отдыха участников СВО в санаториях и отелях Севастополя в начале июля озвучивал
губернатор города Михаил Развожаев на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, получив обещание поддержать инициативу на федеральном уровне.
Накануне, 30 октября, правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому дети участников СВО, не имеющие регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием
в школах наравне с остальными. По словам губернатора Михаила Развожаева, само обращение с просьбой решить этот вопрос удивило, так как "меры поддержки для всех одинаковы".
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