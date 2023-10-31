https://crimea.ria.ru/20231031/v-sevastopole-obnaruzhili-problemu-s-registratsiey-uchastnikov-svo-v-otelyakh-1132445354.html

В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях

В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях

В Севастополе изучат возможность дать право участникам СВО регистрироваться в гостиницах не по паспорту, а по военному билету. Соответствующий вопрос был поднят РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T21:55

2023-10-31T21:55

2023-10-31T20:31

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе изучат возможность дать право участникам СВО регистрироваться в гостиницах не по паспорту, а по военному билету. Соответствующий вопрос был поднят на IX сессии законодательного собрания города, спикер парламента Владимир Немцев пообещал поддержку, если с законодательной инициативой надо будет выходить на федеральный уровень.Тему поднял депутат заксобрания Артем Гордиенко, обращаясь с вопросами к начальнику управления туризма Севастополя Ларисе Остапенко по итогам ее доклада о положении дел в отрасли.Он отметил, что в городе существует проблема с регистрацией в гостиницах тех участников СВО, "которые прибывают по тем или иным причинам в город, и у них нет с собой паспортов, но есть другие документы, которые подтверждают личность"."Соответственно, гостиницы не могут их зарегистрировать и, получается, что (если делают это – ред.) уходят в теневой бизнес", – сказал Гординеко, предложив выработать механизм для решения проблемы "именно для данной категории граждан".Остапенко в ответ напомнила, что "есть федеральное законодательство, а также понятие "миграционный учет". И по закону ни одно средство размещения не имеет права заселять к себе гостей, не предоставивших документ, удостоверяющий личность, а это именно паспорт".В то же время Остапенко пообещала изучить вопрос и разобраться, как можно было бы решить проблему. Возможно, помочь смогла бы программа, которой будет регулироваться организация отдыха участников СВО и их семей в санаториях и гостиницах Севастополя. "Она уже в работе", – сказала Остапенко.В свою очередь спикер заксобрания Владимир Немцев заявил, что если это "системный вопрос, который волнует участников специальной военной операции", то депутаты готовы включиться.Идею разработать и внедрить специальную программу для обеспечения отдыха участников СВО в санаториях и отелях Севастополя в начале июля озвучивал губернатор города Михаил Развожаев на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, получив обещание поддержать инициативу на федеральном уровне.Накануне, 30 октября, правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому дети участников СВО, не имеющие регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах наравне с остальными. По словам губернатора Михаила Развожаева, само обращение с просьбой решить этот вопрос удивило, так как "меры поддержки для всех одинаковы". Читайте также на РИА Новости Крым:Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО

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севастополь, законодательное собрание севастополя, владимир немцев, михаил развожаев, новости сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, артем гордиенко, валентина матвиенко, лариса остапенко