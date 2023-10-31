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Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса
Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса
Около тридцати улиц Симферополя останутся без электроэнергии и воды во вторник, 31 октября, в связи с плановыми отключениями и аварийными работами. Об этом... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T09:20
2023-10-31T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Около тридцати улиц Симферополя останутся без электроэнергии и воды во вторник, 31 октября, в связи с плановыми отключениями и аварийными работами. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отключения светаБез света до вечера останутся жители по адресам: Евпаторийское шоссе (1 – 39, нечет) и переулок Евпаторийский (8, 19); ул. Ким (2 – 18), переулки Персиковый (2 – 18; 1 –17) и Сторожевой (3/4), ул. Хромченко (10 – 22; 7 – 21), ул. Москалева, 1 туп. Киевский (2 – 6), ул. Мраморная (32 – 46,; 13 – 31); ул. Полтавская (20 – 34; 21 – 39) и пер. Полтавский (4 – 20; 3 – 7), ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46.Без электричества останется и центр города: пр. Кирова, 42-46/2; ул. Ушинского, 2/46-6; ул. Пушкина, 2-4/7; ул. К. Маркса, 5 – 7; ул. Севастопольская, 6 – 10; ул. Некрасова, 17; ул. Самокиша, 16; ул. Севастопольская/ул. Чехова, 14/2; ул. Сергеева-Ценского, 4 –10, 3-7; ул. Турецкая, 8 – 16, 5 –21; ул. Чехова, 2; ул. Киевская, 105 – 109, 113/1; ул. Троллейбусная, 5, 9, 13 – 19; пер. Февральский, 8 – 18.Отключения водыПри этом до 15:00 в крымской столице будет отключено водоснабжение для абонентов по улицам: Толстого (частично), Александра Невского, Речная, Дзюбанова, Проездная, Павленко, Спера, б-р Ленина, а также на переулках Речной, Дзюбанова, Вокзальный, Проездной, Грузовой, Багажный, Шаталова, Галерейный и прилегающих улицах и переулках.В Алуште без воды до полудня село Изобильное - ул. Центральная, пер. Зеленый, пер. Речной, ул. Виноградная, ул. Новая, пер. Почтовый, пер. Восточный, пер. Северный, пер. ТабачныйВ Джанскойском районе - село Ровное: ул. Бирюкова, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Молочная.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновникиВ Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницыСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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4.7
96
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Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса

Во вторник часть Крыма до вечера останется без света и воды из-за работ на сетях

09:20 31.10.2023 (обновлено: 09:21 31.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСветофор в центре Симферополя
Светофор в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Около тридцати улиц Симферополя останутся без электроэнергии и воды во вторник, 31 октября, в связи с плановыми отключениями и аварийными работами. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

Отключения света

Без света до вечера останутся жители по адресам: Евпаторийское шоссе (1 – 39, нечет) и переулок Евпаторийский (8, 19); ул. Ким (2 – 18), переулки Персиковый (2 – 18; 1 –17) и Сторожевой (3/4), ул. Хромченко (10 – 22; 7 – 21), ул. Москалева, 1 туп. Киевский (2 – 6), ул. Мраморная (32 – 46,; 13 – 31); ул. Полтавская (20 – 34; 21 – 39) и пер. Полтавский (4 – 20; 3 – 7), ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46.
Без электричества останется и центр города: пр. Кирова, 42-46/2; ул. Ушинского, 2/46-6; ул. Пушкина, 2-4/7; ул. К. Маркса, 5 – 7; ул. Севастопольская, 6 – 10; ул. Некрасова, 17; ул. Самокиша, 16; ул. Севастопольская/ул. Чехова, 14/2; ул. Сергеева-Ценского, 4 –10, 3-7; ул. Турецкая, 8 – 16, 5 –21; ул. Чехова, 2; ул. Киевская, 105 – 109, 113/1; ул. Троллейбусная, 5, 9, 13 – 19; пер. Февральский, 8 – 18.

Отключения воды

При этом до 15:00 в крымской столице будет отключено водоснабжение для абонентов по улицам: Толстого (частично), Александра Невского, Речная, Дзюбанова, Проездная, Павленко, Спера, б-р Ленина, а также на переулках Речной, Дзюбанова, Вокзальный, Проездной, Грузовой, Багажный, Шаталова, Галерейный и прилегающих улицах и переулках.
В Алуште без воды до полудня село Изобильное - ул. Центральная, пер. Зеленый, пер. Речной, ул. Виноградная, ул. Новая, пер. Почтовый, пер. Восточный, пер. Северный, пер. Табачный
В Джанскойском районе - село Ровное: ул. Бирюкова, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Молочная.
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