https://crimea.ria.ru/20231031/massovye-otklyucheniya-sveta-i-vody-v-krymu-vo-vtornik--adresa-1132435579.html

Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса

Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса

Около тридцати улиц Симферополя останутся без электроэнергии и воды во вторник, 31 октября, в связи с плановыми отключениями и аварийными работами. Об этом... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T09:20

2023-10-31T09:20

2023-10-31T09:21

крым

симферополь

алушта

джанкойский район

гуп рк "крымэнерго"

вода крыма

вода в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111266/88/1112668822_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_1d3bf255cfd46b32cb3bc511fa526880.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Около тридцати улиц Симферополя останутся без электроэнергии и воды во вторник, 31 октября, в связи с плановыми отключениями и аварийными работами. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отключения светаБез света до вечера останутся жители по адресам: Евпаторийское шоссе (1 – 39, нечет) и переулок Евпаторийский (8, 19); ул. Ким (2 – 18), переулки Персиковый (2 – 18; 1 –17) и Сторожевой (3/4), ул. Хромченко (10 – 22; 7 – 21), ул. Москалева, 1 туп. Киевский (2 – 6), ул. Мраморная (32 – 46,; 13 – 31); ул. Полтавская (20 – 34; 21 – 39) и пер. Полтавский (4 – 20; 3 – 7), ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46.Без электричества останется и центр города: пр. Кирова, 42-46/2; ул. Ушинского, 2/46-6; ул. Пушкина, 2-4/7; ул. К. Маркса, 5 – 7; ул. Севастопольская, 6 – 10; ул. Некрасова, 17; ул. Самокиша, 16; ул. Севастопольская/ул. Чехова, 14/2; ул. Сергеева-Ценского, 4 –10, 3-7; ул. Турецкая, 8 – 16, 5 –21; ул. Чехова, 2; ул. Киевская, 105 – 109, 113/1; ул. Троллейбусная, 5, 9, 13 – 19; пер. Февральский, 8 – 18.Отключения водыПри этом до 15:00 в крымской столице будет отключено водоснабжение для абонентов по улицам: Толстого (частично), Александра Невского, Речная, Дзюбанова, Проездная, Павленко, Спера, б-р Ленина, а также на переулках Речной, Дзюбанова, Вокзальный, Проездной, Грузовой, Багажный, Шаталова, Галерейный и прилегающих улицах и переулках.В Алуште без воды до полудня село Изобильное - ул. Центральная, пер. Зеленый, пер. Речной, ул. Виноградная, ул. Новая, пер. Почтовый, пер. Восточный, пер. Северный, пер. ТабачныйВ Джанскойском районе - село Ровное: ул. Бирюкова, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Молочная.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновникиВ Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницыСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

крым

симферополь

алушта

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, алушта, джанкойский район, гуп рк "крымэнерго", вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма