https://crimea.ria.ru/20231031/gde-v-krymu-vo-vtornik-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-1132435777.html

Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы

Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы

Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму во вторник запланировано в двух районах. Об этом предупредил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T09:32

2023-10-31T09:32

2023-10-31T09:32

крым

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму во вторник запланировано в двух районах. Об этом предупредил советник главы региона Олег Крючков."Сегодня, 31 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Звуки взрывов будут слышны с 11.00 до 13.00 в Старом Крыму. В Джанкойском районе утилизация боеприпасов пройдет в районе села Вольное с 13.00 до 15.00.Жителей и гостей районов власти просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы проводятся на специальных полигонах. О возможных громких звуках в разных районах полуострова власти региона и МЧС предупреждают заранее предупреждают на официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметыВ Севастополе задымление - власти объяснили причинуСнова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, олег крючков, джанкойский район, старый крым, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма