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Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму во вторник запланировано в двух районах. Об этом предупредил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T09:32
2023-10-31T09:32
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
олег крючков
джанкойский район
старый крым
кировский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму во вторник запланировано в двух районах. Об этом предупредил советник главы региона Олег Крючков."Сегодня, 31 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Звуки взрывов будут слышны с 11.00 до 13.00 в Старом Крыму. В Джанкойском районе утилизация боеприпасов пройдет в районе села Вольное с 13.00 до 15.00.Жителей и гостей районов власти просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы проводятся на специальных полигонах. О возможных громких звуках в разных районах полуострова власти региона и МЧС предупреждают заранее предупреждают на официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметыВ Севастополе задымление - власти объяснили причинуСнова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения
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4.7
96
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крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, олег крючков, джанкойский район, старый крым, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы уничтожат в Старом Крыму и Джанкойском районе Крыма во вторник

09:32 31.10.2023
 
© МЧС Республики КрымУтилизация взрывоопасных предметов
Утилизация взрывоопасных предметов
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму во вторник запланировано в двух районах. Об этом предупредил советник главы региона Олег Крючков.
"Сегодня, 31 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.
Звуки взрывов будут слышны с 11.00 до 13.00 в Старом Крыму. В Джанкойском районе утилизация боеприпасов пройдет в районе села Вольное с 13.00 до 15.00.
Жителей и гостей районов власти просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы проводятся на специальных полигонах. О возможных громких звуках в разных районах полуострова власти региона и МЧС предупреждают заранее предупреждают на официальных страницах в соцсетях.
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