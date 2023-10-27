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В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы
В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы
Уничтожение взрывоопасных предметов в пятницу будут проходить в Феодосии, Старом Крыму и еще трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы РК... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T10:13
2023-10-27T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов в пятницу будут проходить в Феодосии, Старом Крыму и еще трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы РК Олег Крючков."Сегодня, 27 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму регулярно уничтожают взрывоопасные предметы. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти региона и МЧС заранее предупреждают население о возможных громких звуках на официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задымление - власти объяснили причинуВ Севастополе флот отбивает возможную атаку противникаИз бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
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олег крючков, новости крыма, крым, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, джанкойский район, красноперекопский район, ленинский район
В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы

В пяти районах Крыма в пятницу утилизируют взрывоопасные предметы

10:13 27.10.2023
 
© МЧС РоссииБоеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
Боеприпасы уничтожены с соблюдением всех мер безопасности
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов в пятницу будут проходить в Феодосии, Старом Крыму и еще трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы РК Олег Крючков.
"Сегодня, 27 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, с 13:00 до 15:00 утилизировать боеприпасы будут в поселке городского типа Октябрьское Красногвардейского района, а также в селе Вольное Джанкойского района. В Старом Крыму звуки взрывов будут слышны с 11.00 до 13.00. Кроме того, утилизировать взрывоопасные предметы будут в поселке Багерово Ленинского района и в городском округе Феодосии, на массиве Степной. Здесь спецслужбы проведут работы с 10.00 до 18.00.
Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
В Крыму регулярно уничтожают взрывоопасные предметы. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти региона и МЧС заранее предупреждают население о возможных громких звуках на официальных страницах в соцсетях.
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