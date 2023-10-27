https://crimea.ria.ru/20231027/v-krymu-budut-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-1132349944.html

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 27.10.2023

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы

Уничтожение взрывоопасных предметов в пятницу будут проходить в Феодосии, Старом Крыму и еще трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы РК... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T10:13

2023-10-27T10:13

2023-10-27T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов в пятницу будут проходить в Феодосии, Старом Крыму и еще трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы РК Олег Крючков."Сегодня, 27 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму регулярно уничтожают взрывоопасные предметы. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти региона и МЧС заранее предупреждают население о возможных громких звуках на официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задымление - власти объяснили причинуВ Севастополе флот отбивает возможную атаку противникаИз бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, новости крыма, крым, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, джанкойский район, красноперекопский район, ленинский район