https://crimea.ria.ru/20231030/putin-provel-srochnoe-soveschanie-po-makhachkale-glavnye-tezisy-1132432313.html

Путин провел срочное совещание по Махачкале: главные тезисы

Путин провел срочное совещание по Махачкале: главные тезисы - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Путин провел срочное совещание по Махачкале: главные тезисы

Вечером 30 ноября президент РФ Владимир Путин провел срочное совещание с членами Совета безопасности и главами силовых ведомств и, в том числе, дал оценку... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T23:03

2023-10-30T23:03

2023-10-30T23:03

владимир путин (политик)

политика

в мире

россия

махачкала

общество

сша

обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Вечером 30 ноября президент РФ Владимир Путин провел срочное совещание с членами Совета безопасности и главами силовых ведомств и, в том числе, дал оценку событиям в Махачкале. Главные заявления российского лидера - в подборке РИА Новости Крым.Кому выгодны конфликты в миреПо словам Путина, главными бенефициарами палестино-израильского и других региональных конфликтов, в том числе на Украине, Ираке и Сирии, являются Соединенные Штаты и их сателлиты.По мнению российского лидера, мир по-американски с одним гегемоном разрушается и уходит в прошлое, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса.Попытки раскола России извнеТакже Путин констатировал, что многоконфессиональное российское общество пытаются расколоть извне, в том числе используя ситуацию на Ближнем Востоке. Для этого применяют самые разные средства: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии.В частности беспорядки в аэропорту Махачкалы, по словам президента, были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.Он призвал россиян не руководствоваться эмоциями и подчеркнул, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия.Позиция России по Ближнему ВостокуПо словам Путина, позиция России по Ближнему Востоку, в отличие от Запада, никогда не имела корысти, интриг и двойного дна:"Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого Палестинского государства, полноценного Палестинского государства".И чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, подчеркнул президент."Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики".Читайте также на РИА Новости Крым:Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. ВидеоГруппа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в мире"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США

россия

махачкала

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, в мире, россия, махачкала, общество, сша, обострение ситуации в израиле