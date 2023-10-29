https://crimea.ria.ru/20231029/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1132326837.html

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T00:01

2023-10-29T00:01

2023-10-29T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем +20...+24.По Крыму объявлено штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозковВ Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октябряКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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