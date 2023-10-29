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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T00:01
2023-10-29T00:01
2023-10-29T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем +20...+24.По Крыму объявлено штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозковВ Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октябряКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сухо и до 24 градусов тепла
CИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье и в начале следующей рабочей недели сохранится теплая и сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха составит: ночью +8…13, на побережье до +16; днем +20…25, в горах +14…19 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем +20...+24.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
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