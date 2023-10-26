https://crimea.ria.ru/20231026/v-kurortnykh-gorodakh-kryma-demontiruyut-zabory-i-shlagbaumy-1132320874.html

В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы

В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы - РИА Новости Крым, 26.10.2023

В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы

В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T07:35

2023-10-26T07:35

2023-10-26T07:35

ялта

евпатория

янина павленко

елена демидова

новости крыма

крым

незаконное строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного коттеджа, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, территорию плато ежедневно проверяют на предмет незаконной торговли и оказания услуг. В течение трех месяцев на ответственное хранение перемещено почти 50 мешков с товаром и инвентарем, который без необходимых документов продавали на плато.В Евпатории сегодня также занимались очисткой муниципальной земли от незаконных сооружений, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. Заборы, шлагбаумы и бетонные полусферы демонтировали сотрудники МБУ "Порядок".Как сообщалось ранее, власти Ялты ждут инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на Ай-Петри. Как отметила Янина Павленко, долгие годы при Украине на плато ничего не делалось для развития, и теперь его очищают от самостроев, чтобы создать полноценный туристический объект.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреляВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаУченые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, евпатория, янина павленко, елена демидова, новости крыма, крым, незаконное строительство