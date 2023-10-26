Рейтинг@Mail.ru
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231026/v-kurortnykh-gorodakh-kryma-demontiruyut-zabory-i-shlagbaumy-1132320874.html
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы
В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T07:35
2023-10-26T07:35
ялта
евпатория
янина павленко
елена демидова
новости крыма
крым
незаконное строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132320660_0:354:960:894_1920x0_80_0_0_45fcccfad68b05d315bd2eb211cb8ad3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного коттеджа, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, территорию плато ежедневно проверяют на предмет незаконной торговли и оказания услуг. В течение трех месяцев на ответственное хранение перемещено почти 50 мешков с товаром и инвентарем, который без необходимых документов продавали на плато.В Евпатории сегодня также занимались очисткой муниципальной земли от незаконных сооружений, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. Заборы, шлагбаумы и бетонные полусферы демонтировали сотрудники МБУ "Порядок".Как сообщалось ранее, власти Ялты ждут инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на Ай-Петри. Как отметила Янина Павленко, долгие годы при Украине на плато ничего не делалось для развития, и теперь его очищают от самостроев, чтобы создать полноценный туристический объект.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреляВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаУченые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
ялта
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132320660_0:264:960:984_1920x0_80_0_0_9e580584b89f258c76560d4a90a8aa67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, евпатория, янина павленко, елена демидова, новости крыма, крым, незаконное строительство
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы

На плато Ай-Петри и в Евпатории демонтируют самовольно установленные заборы и шлагбаумы

07:35 26.10.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНа плато Ай-Петри демонтируют самовольно установленные заборы
На плато Ай-Петри демонтируют самовольно установленные заборы
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного коттеджа, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Продолжаем очищать плато Ай-Петри от незаконных объектов. Сотрудники муниципального контроля вынесли предписание на демонтаж металлического забора, который установил на городской земле владелец одного из коттеджей. 22 метра ограждения вывезли сотрудники "Зеленстроя", – сообщила она в своем Telegram-канале.

По ее словам, территорию плато ежедневно проверяют на предмет незаконной торговли и оказания услуг. В течение трех месяцев на ответственное хранение перемещено почти 50 мешков с товаром и инвентарем, который без необходимых документов продавали на плато.
В Евпатории сегодня также занимались очисткой муниципальной земли от незаконных сооружений, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. Заборы, шлагбаумы и бетонные полусферы демонтировали сотрудники МБУ "Порядок".

"Самовольно установленные заборы, шлагбаумы, полусферы – это для одних жителей удобно, а остальным создает препятствия. Но самое страшное, когда в случае чрезвычайной ситуации из-за этих конструкций не могут проехать пожарная или скорая", – написала Демидова в Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, власти Ялты ждут инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на Ай-Петри. Как отметила Янина Павленко, долгие годы при Украине на плато ничего не делалось для развития, и теперь его очищают от самостроев, чтобы создать полноценный туристический объект.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля
В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
 
ЯлтаЕвпаторияЯнина ПавленкоЕлена ДемидоваНовости КрымаКрымНезаконное строительство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния