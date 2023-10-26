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В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы
В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T07:35
2023-10-26T07:35
2023-10-26T07:35
ялта
евпатория
янина павленко
елена демидова
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незаконное строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного коттеджа, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, территорию плато ежедневно проверяют на предмет незаконной торговли и оказания услуг. В течение трех месяцев на ответственное хранение перемещено почти 50 мешков с товаром и инвентарем, который без необходимых документов продавали на плато.В Евпатории сегодня также занимались очисткой муниципальной земли от незаконных сооружений, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. Заборы, шлагбаумы и бетонные полусферы демонтировали сотрудники МБУ "Порядок".Как сообщалось ранее, власти Ялты ждут инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на Ай-Петри. Как отметила Янина Павленко, долгие годы при Украине на плато ничего не делалось для развития, и теперь его очищают от самостроев, чтобы создать полноценный туристический объект.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреляВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаУченые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
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РИА Новости Крым
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ялта, евпатория, янина павленко, елена демидова, новости крыма, крым, незаконное строительство
В курортных городах Крыма демонтируют заборы и шлагбаумы
На плато Ай-Петри и в Евпатории демонтируют самовольно установленные заборы и шлагбаумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В курортных городах Крыма продолжается демонтаж незаконно установленных сооружений. Так, в Ялте на плато Ай-Петри был снесен металлический забор вокруг частного коттеджа, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Продолжаем очищать плато Ай-Петри от незаконных объектов. Сотрудники муниципального контроля вынесли предписание на демонтаж металлического забора, который установил на городской земле владелец одного из коттеджей. 22 метра ограждения вывезли сотрудники "Зеленстроя", – сообщила она в своем Telegram-канале.
По ее словам, территорию плато ежедневно проверяют на предмет незаконной торговли и оказания услуг. В течение трех месяцев на ответственное хранение перемещено почти 50 мешков с товаром и инвентарем, который без необходимых документов продавали на плато.
В Евпатории сегодня также занимались очисткой муниципальной земли от незаконных сооружений, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. Заборы, шлагбаумы и бетонные полусферы демонтировали сотрудники МБУ "Порядок".
"Самовольно установленные заборы, шлагбаумы, полусферы – это для одних жителей удобно, а остальным создает препятствия. Но самое страшное, когда в случае чрезвычайной ситуации из-за этих конструкций не могут проехать пожарная или скорая", – написала Демидова в Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, власти Ялты ждут инвестора для организации безопасного зимнего отдыха
туристов на Ай-Петри. Как отметила Янина Павленко, долгие годы при Украине на плато ничего не делалось для развития, и теперь его очищают от самостроев, чтобы создать полноценный туристический объект.
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