https://crimea.ria.ru/20231026/dobival-kirpichom-zhitelya-kryma-osudili-za-zhestokoe-ubiystvo-pensionerki-1132327832.html

Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки

Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки

Суд Феодосии признал местного жителя виновным в убийстве пожилой женщины и назначил наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T09:48

2023-10-26T09:48

2023-10-26T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Суд Феодосии признал местного жителя виновным в убийстве пожилой женщины и назначил наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Установлено, что утром 23 июня текущего года 19-летний житель Феодосии собирался похитить металлические листы с крыши заброшенного здания фермы в районе дачного массива "Очистные" недалеко от Симферопольского шоссе. В это время с кладбища возвращалась местная жительница. Она увидела парня и сделала ему замечание, а также пригрозила, что обратится в полицию.Уже в здании мужчина нанес по голове пострадавшей не менее 22 ударов кирпичом, уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. После этого злоумышленник похитил ее мобильный телефон и скрылся.Личность злоумышленника и его местонахождение были установлены следователями Следкома по РК и Севастополю во взаимодействии с коллегами из районного подразделения уголовного розыска МВД по Крыму."Вину обвиняемый признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе регионального Следкома.Рассмотрев дело по существу, суд признал обвиняемого виновным в совершении убийства и кражи и приговорил к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Крыму пьяная ссора закончилась убийством - приговор судаСтрашное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, крым, феодосия, закон и право, новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, общество