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Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки
Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки
Суд Феодосии признал местного жителя виновным в убийстве пожилой женщины и назначил наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T09:48
2023-10-26T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Суд Феодосии признал местного жителя виновным в убийстве пожилой женщины и назначил наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Установлено, что утром 23 июня текущего года 19-летний житель Феодосии собирался похитить металлические листы с крыши заброшенного здания фермы в районе дачного массива "Очистные" недалеко от Симферопольского шоссе. В это время с кладбища возвращалась местная жительница. Она увидела парня и сделала ему замечание, а также пригрозила, что обратится в полицию.Уже в здании мужчина нанес по голове пострадавшей не менее 22 ударов кирпичом, уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. После этого злоумышленник похитил ее мобильный телефон и скрылся.Личность злоумышленника и его местонахождение были установлены следователями Следкома по РК и Севастополю во взаимодействии с коллегами из районного подразделения уголовного розыска МВД по Крыму."Вину обвиняемый признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе регионального Следкома.Рассмотрев дело по существу, суд признал обвиняемого виновным в совершении убийства и кражи и приговорил к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Крыму пьяная ссора закончилась убийством - приговор судаСтрашное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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приговор, крым, феодосия, закон и право, новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, общество
Добивал кирпичом: жителя Крыма осудили за жестокое убийство пенсионерки

Крымчанина приговорили к 9,5 годам за убийство пенсионерки

09:48 26.10.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Суд Феодосии признал местного жителя виновным в убийстве пожилой женщины и назначил наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Установлено, что утром 23 июня текущего года 19-летний житель Феодосии собирался похитить металлические листы с крыши заброшенного здания фермы в районе дачного массива "Очистные" недалеко от Симферопольского шоссе. В это время с кладбища возвращалась местная жительница. Она увидела парня и сделала ему замечание, а также пригрозила, что обратится в полицию.
"Злоумышленник проследовал за жительницей города, ударил ее по голове имеющимся при нем гвоздодером. После этого обвиняемый затащил в заброшенное здание потерявшую сознание 73-летнюю пострадавшую", – сообщили в ведомстве.
Уже в здании мужчина нанес по голове пострадавшей не менее 22 ударов кирпичом, уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. После этого злоумышленник похитил ее мобильный телефон и скрылся.
Личность злоумышленника и его местонахождение были установлены следователями Следкома по РК и Севастополю во взаимодействии с коллегами из районного подразделения уголовного розыска МВД по Крыму.
"Вину обвиняемый признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе регионального Следкома.
Рассмотрев дело по существу, суд признал обвиняемого виновным в совершении убийства и кражи и приговорил к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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