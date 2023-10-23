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Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков
Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков
Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции отразили 29 атак подразделений ВСУ. Потери противника составили около 1200 боевиков и... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T16:05
2023-10-23T17:19
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции отразили 29 атак подразделений ВСУ. Потери противника составили около 1200 боевиков и 35 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Новоегоровки Луганской Народной Республики.В районе Ольшаны Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки потери противника составили приблизительно 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20.Кроме того, в районе Степовой Новоселовки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили 12 атак противника в районах Григоровка, Кирово ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.Кроме того, авиация нанесла удары по живой силе и технике украинских подразделений в районе Торского и Серебрянки ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили до 480 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовых групп врага в районе Богдановки ДНР.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки ДНР.За сутки потери украинских войск составили до 165 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30.Также в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения противника.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и одной бригаде территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного ДНР. На данном направлении противник потерял до 160 боевиков и три автомобиля.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские подразделения отразили семь атак штурмовых групп в районе Работино, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 90 боевиков, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева растут: за сутки ликвидированы больше 800 боевиковСклады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в ДонбассеТри украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли почти 1,2 тысячи военных и 35 единиц техники

16:05 23.10.2023 (обновлено: 17:19 23.10.2023)
 
© AP Photo LIBKOSПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции отразили 29 атак подразделений ВСУ. Потери противника составили около 1200 боевиков и 35 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское направление

Подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Новоегоровки Луганской Народной Республики.
В районе Ольшаны Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки потери противника составили приблизительно 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20.
Кроме того, в районе Степовой Новоселовки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Краснолиманское направление

Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили 12 атак противника в районах Григоровка, Кирово ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.
Кроме того, авиация нанесла удары по живой силе и технике украинских подразделений в районе Торского и Серебрянки ДНР.
Общие потери противника на данном направлении составили до 480 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.

Донецкое направление

Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовых групп врага в районе Богдановки ДНР.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки ДНР.
За сутки потери украинских войск составили до 165 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30.
Также в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения противника.

Южно-Донецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и одной бригаде территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного ДНР. На данном направлении противник потерял до 160 боевиков и три автомобиля.

Запорожское и Херсонское направления

На Запорожском направлении российские подразделения отразили семь атак штурмовых групп в районе Работино, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 90 боевиков, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-30.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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