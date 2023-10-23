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Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков

Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков

Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции отразили 29 атак подразделений ВСУ. Потери противника составили около 1200 боевиков и... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T16:05

2023-10-23T16:05

2023-10-23T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции отразили 29 атак подразделений ВСУ. Потери противника составили около 1200 боевиков и 35 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Новоегоровки Луганской Народной Республики.В районе Ольшаны Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки потери противника составили приблизительно 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20.Кроме того, в районе Степовой Новоселовки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили 12 атак противника в районах Григоровка, Кирово ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.Кроме того, авиация нанесла удары по живой силе и технике украинских подразделений в районе Торского и Серебрянки ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили до 480 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовых групп врага в районе Богдановки ДНР.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Уманского, Семеновки и Орловки ДНР.За сутки потери украинских войск составили до 165 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30.Также в районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения противника.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и одной бригаде территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного ДНР. На данном направлении противник потерял до 160 боевиков и три автомобиля.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские подразделения отразили семь атак штурмовых групп в районе Работино, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 90 боевиков, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева растут: за сутки ликвидированы больше 800 боевиковСклады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в ДонбассеТри украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу