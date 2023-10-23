https://crimea.ria.ru/20231023/armiya-rossii-unichtozhila-tri-punkta-upravleniya-ukrainskikh-voysk-1132266333.html

Армия России уничтожила три пункта управления украинских войск

Армия России уничтожила три пункта управления украинских войск - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Армия России уничтожила три пункта управления украинских войск

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по трем пунктам управления подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T15:48

2023-10-23T15:48

2023-10-23T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по трем пунктам управления подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии, сообщает Минобороны РФ.Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 153-х районах.Средства противовоздушной обороны уничтожили 19 вражеских дронов в ЛНР, ДНР и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 508 самолетов, 253 вертолета, 8176 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12882 танка и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6853 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14583 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофуНа Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 раненыСклады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), херсонская область, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), нацгвардия украины