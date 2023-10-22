https://crimea.ria.ru/20231022/krymskiy-most-situatsiya-k-vecheru-voskresenya-1132254181.html

Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья

Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья

Вечером в воскресенье в очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 240 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T21:06

2023-10-22T21:06

2023-10-22T21:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1e/1126206658_0:224:1280:944_1920x0_80_0_0_6f157999eaf847ef29b32a5551b08a59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 240 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье движение транспорта на мостовом переходе ограничивали дважды. При этом в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось, что над Херсонской областью были сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма