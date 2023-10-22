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Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья
Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья
Вечером в воскресенье в очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 240 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T21:06
2023-10-22T21:06
2023-10-22T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье в очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 240 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье движение транспорта на мостовом переходе ограничивали дважды. При этом в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось, что над Херсонской областью были сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья
В очереди у Крымского моста со стороны Тамани находятся 240 машин
21:06 22.10.2023 (обновлено: 21:08 22.10.2023)