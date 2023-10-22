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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье движение транспорта на мостовом переходе ограничивали дважды. При этом в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось, что над Херсонской областью были сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, общество, новости крыма, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту возобновлено

20:30 22.10.2023 (обновлено: 20:35 22.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В воскресенье движение транспорта на мостовом переходе ограничивали дважды. При этом в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось, что над Херсонской областью были сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
КрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортЛогистикаОбществоНовости КрымаКерчьКраснодарский крайТамань
 
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