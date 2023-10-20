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Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу
Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T08:01
2023-10-20T08:01
2023-10-20T08:01
крымский мост
логистика
керченский пролив
керчь
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.14 октября автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия.
https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html
крымский мост
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крымский мост, логистика, керченский пролив, керчь, тамань, кубань, транспорт, новости крыма
Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу
На Крымском мосту в пятницу утром проезд свободен в обе стороны, очередей нет