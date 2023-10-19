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От каких инфекций можно привиться в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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От каких инфекций можно привиться в Севастополе
От каких инфекций можно привиться в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2023
От каких инфекций можно привиться в Севастополе
В мобильных пунктах вакцинации и всех поликлиниках в Севастополе можно привиться от четырех инфекций: гриппа, ковида, пневмококка и менингококка. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T06:46
2023-10-19T06:46
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
вакцинация
грипп
коронавирус
менингит
крым
пневмония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В мобильных пунктах вакцинации и всех поликлиниках в Севастополе можно привиться от четырех инфекций: гриппа, ковида, пневмококка и менингококка. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог депздрава Севастополя Сергей Грыга.По его словам, город получил 3 тысячи доз от новой коронавирусной инфекции, поставка еще трех тысяч ожидается, "и в случае необходимости объемы будут увеличены".Грыга отметил, что предсказать, появятся ли в регионе новые штаммы COVID-19, нельзя, "потому что все меняется". Однако "те вакцины, которые закупили, работают и на новые штаммы в том числе".Он уточнил, что на данный момент от ковида в Севастополе прививают одной вакциной – Конвасэл. По словам медика, это современная однокомпонентная вакцина "с направлением на более свежие штаммы".Глобального плана по вакцинации от ковида пока нет – он в разработке, уточнил специалист.С гриппом ситуация иная, и план есть: профилактическими прививками должно быть охвачено не менее 60% жителей региона.На сегодня прививками охвачено более 66% от запланированного количества, это 201 550 человек – порядка 150 тысяч взрослых в чуть более 50 тысяч детей. По данным пресс-службы депздрава, в город было поставлено 329 810 доз вакцины от гриппа.Представитель департамента здравоохранения подчеркнул, что получить прививку можно не только в мобильных пунктах, но и в поликлинических кабинетах вакцинации.Ранее глава депздрава Севастополя Виталий Денисов Рособрнадзор, что от гриппа в Севастополе вакцинировались менее трети населения, при этом в городе работает всего 43 пункта вакцинации. чЧитайте также на РИА Новости Крым: Уровень заболеваемости коронавирусом растет – данные оперштаба Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки – ученыйВрач назвал способ привить россиян от коронавируса быстрее
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация, грипп, коронавирус, менингит, крым, пневмония
От каких инфекций можно привиться в Севастополе

В мобильных пунктах вакцинации в Севастополе можно привиться от четырех инфекций

06:46 19.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В мобильных пунктах вакцинации и всех поликлиниках в Севастополе можно привиться от четырех инфекций: гриппа, ковида, пневмококка и менингококка. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог депздрава Севастополя Сергей Грыга.

"В настоящий момент у нас в мобильных пунктах есть вакцина от гриппа, ковида, от пневмококка и менингококка. От всех этих четырех инфекций можно сделать одновременно (прививки – ред.)", – сообщил Грыга.

По его словам, город получил 3 тысячи доз от новой коронавирусной инфекции, поставка еще трех тысяч ожидается, "и в случае необходимости объемы будут увеличены".
Грыга отметил, что предсказать, появятся ли в регионе новые штаммы COVID-19, нельзя, "потому что все меняется". Однако "те вакцины, которые закупили, работают и на новые штаммы в том числе".
Он уточнил, что на данный момент от ковида в Севастополе прививают одной вакциной – Конвасэл. По словам медика, это современная однокомпонентная вакцина "с направлением на более свежие штаммы".
"Заболеваемость присутствует, но колеблется от 20 до 50 человек в день. Основная масса находится на лечении амбулаторно, госпитализируется незначительная часть – преимущественно люди возрастные или имеющие много сопутствующих заболеваний, то есть там, где прогнозируемое ухудшение здоровья и самочувствия", – оценил Грыга ситуацию с коронавирусом в городе.
Глобального плана по вакцинации от ковида пока нет – он в разработке, уточнил специалист.
С гриппом ситуация иная, и план есть: профилактическими прививками должно быть охвачено не менее 60% жителей региона.
На сегодня прививками охвачено более 66% от запланированного количества, это 201 550 человек – порядка 150 тысяч взрослых в чуть более 50 тысяч детей. По данным пресс-службы депздрава, в город было поставлено 329 810 доз вакцины от гриппа.
Представитель департамента здравоохранения подчеркнул, что получить прививку можно не только в мобильных пунктах, но и в поликлинических кабинетах вакцинации.
Ранее глава депздрава Севастополя Виталий Денисов Рособрнадзор, что от гриппа в Севастополе вакцинировались менее трети населения, при этом в городе работает всего 43 пункта вакцинации. ч
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СевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеВакцинацияГриппКоронавирусМенингитКрымПневмония
 
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