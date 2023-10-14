Рейтинг@Mail.ru
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231014/kleschevaya-statistika-krymchan-kusali-rezhe-no-opasnost-esche-est-1132084680.html
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть
В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-14T21:16
2023-10-15T09:31
радио "спутник в крыму"
клещи
энцефалит
боррелиоз (болезнь лайма)
роспотребнадзор
светлана листопад
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111415/17/1114151756_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_7711d2d5aa1912c4c8f589f6df5214bb.jpg
Начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад
Начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио "Спутник в Кыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Укусов стало меньшеВ целом широкий круг противоклещевых мероприятий, которые проводят в республике, помогает снизить их число. Больше всего внимания уделяют местам массового посещения людей - парковые зоны, территории школ, детсадов, санаторно-курортные учреждения. Кроме того, обязательная аккарицидная обработка проводится в местах проведения фестивалей и ярмарок на природе.Опасность сохраняется"Для каждого региона есть свои сроки активности клещей. В Крыму постоянный мониторинг начинается с марта, чтобы не пропустить начало активности клещей. Длиться до октября включительно. В многолетней практике сложилось так, что на полуострове выделяют два пика активности - с мая по июнь и с конца августа до конца сентября. Сейчас мониторинг продолжается, можно констатировать, что обращаемость людей снизилась, но сказать, что их уже нет нельзя", - говорит эксперт.По словам Листопад, хотя обращаемость по поводу присасывания клещей в этом году не превысила прошлогоднюю статистику, специалисты еще ожидают обращений - здесь свою роль сыграют выходы крымчан в леса за грибами. Однако закрытая одежда, соответствующая сезону, снизит риски укусов.Утешительная статистика"Видовой состав клещей, которые могут приносить заболевания, очень обширен. В рамках мониторинга, кроме изучения числа клещей, изучается и видовой состав. Эти исследования проводятся как с особями, снятыми с людей, так и с теми, которые собирались в рамках мониторинга в экосистемах. Как правило, порядка 60% клещей оказываются потенциальными переносчиками различных болезней", - констатирует эксперт.Однако не каждый потенциальный переносчик фактически заражен на момент присасывани к человеку. В текущем году заразных клещей нашли меньше, чем в прошлом: энцефалитом не был заражен ни один, в пяти процентах случаев исследования подтверждали клещевой боррелиоз - это вторе меньше прошлогодней цифры, еще реже определялись другие инфекции.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверыЗаболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растетКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
https://crimea.ria.ru/20230703/kleschi-v-simferopole-kak-obrabatyvayut-parki-i-skvery-1129788937.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111415/17/1114151756_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2e5dd9db46b5e16f97497a78d061b1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клещи, энцефалит, боррелиоз (болезнь лайма), роспотребнадзор, светлана листопад, крым, новости крыма
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть

Роспотребнадзор: клещи в Крыму стали кусаться реже, но опасность сохраняется

21:16 14.10.2023 (обновлено: 09:31 15.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница вирусологической лаборатории
Сотрудница вирусологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио "Спутник в Кыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
Начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад
Вчера, 21:16

Укусов стало меньше

"Статистика прошлого года была выше. В среднем за разные годы в последние девять лет обращаются по-разному. Есть года, года обращались более трех тысяч человек, или же, напротив, до тысячи. Если усреднить, в год фиксируется около двух тысяч официальных обращений в медицинские организации, чтобы снять клеща. В этом году зарегистрировано чуть более 1,5 тысяч обращений, на 37% ниже, чем было в прошлом году", - говорит специалист.

В целом широкий круг противоклещевых мероприятий, которые проводят в республике, помогает снизить их число. Больше всего внимания уделяют местам массового посещения людей - парковые зоны, территории школ, детсадов, санаторно-курортные учреждения. Кроме того, обязательная аккарицидная обработка проводится в местах проведения фестивалей и ярмарок на природе.

Опасность сохраняется

"Для каждого региона есть свои сроки активности клещей. В Крыму постоянный мониторинг начинается с марта, чтобы не пропустить начало активности клещей. Длиться до октября включительно. В многолетней практике сложилось так, что на полуострове выделяют два пика активности - с мая по июнь и с конца августа до конца сентября. Сейчас мониторинг продолжается, можно констатировать, что обращаемость людей снизилась, но сказать, что их уже нет нельзя", - говорит эксперт.
По словам Листопад, хотя обращаемость по поводу присасывания клещей в этом году не превысила прошлогоднюю статистику, специалисты еще ожидают обращений - здесь свою роль сыграют выходы крымчан в леса за грибами. Однако закрытая одежда, соответствующая сезону, снизит риски укусов.
"Луше выбирать одежду светлых тонов - на ней клещ будет заметнее. Также актуально применение репеллентов и взаимосмотры, если вы длительное время находитесь на природе", - советует Листопад.

Утешительная статистика

"Видовой состав клещей, которые могут приносить заболевания, очень обширен. В рамках мониторинга, кроме изучения числа клещей, изучается и видовой состав. Эти исследования проводятся как с особями, снятыми с людей, так и с теми, которые собирались в рамках мониторинга в экосистемах. Как правило, порядка 60% клещей оказываются потенциальными переносчиками различных болезней", - констатирует эксперт.
Однако не каждый потенциальный переносчик фактически заражен на момент присасывани к человеку. В текущем году заразных клещей нашли меньше, чем в прошлом: энцефалитом не был заражен ни один, в пяти процентах случаев исследования подтверждали клещевой боррелиоз - это вторе меньше прошлогодней цифры, еще реже определялись другие инфекции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы
Заболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растет
Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
Противоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 21:16
Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы
 
Радио "Спутник в Крыму"клещиЭнцефалитБоррелиоз (Болезнь Лайма)РоспотребнадзорСветлана ЛистопадКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41В Крыму пройдет первый Форум отцов новых регионов
12:24Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
12:09Как работает Керченская переправа в воскресенье
11:52Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Афганистане
11:47Немецкая община Крыма поддержала план Шредера по Украине
11:33Обстрелы Херсонской области: более ста "прилетов" за сутки
10:53Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар
10:04Путин: контрнаступление Украины провалилось
09:38Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента
09:02Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
08:47Россия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму
08:33Белое золото: в Крыму завершается уборка риса
08:11В Евпатории прекращает работу трамвайный маршрут
07:33Новая атака: ночью сбиты 27 украинских дронов над Курском и Белгородом
07:26Еще одно мощное землетрясение произошло в Афганистане
07:10Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
23:56Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
23:33Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
Лента новостейМолния