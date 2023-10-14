https://crimea.ria.ru/20231014/kleschevaya-statistika-krymchan-kusali-rezhe-no-opasnost-esche-est-1132084680.html

Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть

Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть

В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-14T21:16

2023-10-14T21:16

2023-10-15T09:31

радио "спутник в крыму"

клещи

энцефалит

боррелиоз (болезнь лайма)

роспотребнадзор

светлана листопад

крым

новости крыма

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Начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад Начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио "Спутник в Кыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Укусов стало меньшеВ целом широкий круг противоклещевых мероприятий, которые проводят в республике, помогает снизить их число. Больше всего внимания уделяют местам массового посещения людей - парковые зоны, территории школ, детсадов, санаторно-курортные учреждения. Кроме того, обязательная аккарицидная обработка проводится в местах проведения фестивалей и ярмарок на природе.Опасность сохраняется"Для каждого региона есть свои сроки активности клещей. В Крыму постоянный мониторинг начинается с марта, чтобы не пропустить начало активности клещей. Длиться до октября включительно. В многолетней практике сложилось так, что на полуострове выделяют два пика активности - с мая по июнь и с конца августа до конца сентября. Сейчас мониторинг продолжается, можно констатировать, что обращаемость людей снизилась, но сказать, что их уже нет нельзя", - говорит эксперт.По словам Листопад, хотя обращаемость по поводу присасывания клещей в этом году не превысила прошлогоднюю статистику, специалисты еще ожидают обращений - здесь свою роль сыграют выходы крымчан в леса за грибами. Однако закрытая одежда, соответствующая сезону, снизит риски укусов.Утешительная статистика"Видовой состав клещей, которые могут приносить заболевания, очень обширен. В рамках мониторинга, кроме изучения числа клещей, изучается и видовой состав. Эти исследования проводятся как с особями, снятыми с людей, так и с теми, которые собирались в рамках мониторинга в экосистемах. Как правило, порядка 60% клещей оказываются потенциальными переносчиками различных болезней", - констатирует эксперт.Однако не каждый потенциальный переносчик фактически заражен на момент присасывани к человеку. В текущем году заразных клещей нашли меньше, чем в прошлом: энцефалитом не был заражен ни один, в пяти процентах случаев исследования подтверждали клещевой боррелиоз - это вторе меньше прошлогодней цифры, еще реже определялись другие инфекции.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверыЗаболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растетКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

https://crimea.ria.ru/20230703/kleschi-v-simferopole-kak-obrabatyvayut-parki-i-skvery-1129788937.html

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клещи, энцефалит, боррелиоз (болезнь лайма), роспотребнадзор, светлана листопад, крым, новости крыма