https://crimea.ria.ru/20231014/kleschevaya-statistika-krymchan-kusali-rezhe-no-opasnost-esche-est-1132084680.html
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть
В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-14T21:16
2023-10-14T21:16
2023-10-15T09:31
радио "спутник в крыму"
клещи
энцефалит
боррелиоз (болезнь лайма)
роспотребнадзор
светлана листопад
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111415/17/1114151756_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_7711d2d5aa1912c4c8f589f6df5214bb.jpg
Начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад
Начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио "Спутник в Кыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Укусов стало меньшеВ целом широкий круг противоклещевых мероприятий, которые проводят в республике, помогает снизить их число. Больше всего внимания уделяют местам массового посещения людей - парковые зоны, территории школ, детсадов, санаторно-курортные учреждения. Кроме того, обязательная аккарицидная обработка проводится в местах проведения фестивалей и ярмарок на природе.Опасность сохраняется"Для каждого региона есть свои сроки активности клещей. В Крыму постоянный мониторинг начинается с марта, чтобы не пропустить начало активности клещей. Длиться до октября включительно. В многолетней практике сложилось так, что на полуострове выделяют два пика активности - с мая по июнь и с конца августа до конца сентября. Сейчас мониторинг продолжается, можно констатировать, что обращаемость людей снизилась, но сказать, что их уже нет нельзя", - говорит эксперт.По словам Листопад, хотя обращаемость по поводу присасывания клещей в этом году не превысила прошлогоднюю статистику, специалисты еще ожидают обращений - здесь свою роль сыграют выходы крымчан в леса за грибами. Однако закрытая одежда, соответствующая сезону, снизит риски укусов.Утешительная статистика"Видовой состав клещей, которые могут приносить заболевания, очень обширен. В рамках мониторинга, кроме изучения числа клещей, изучается и видовой состав. Эти исследования проводятся как с особями, снятыми с людей, так и с теми, которые собирались в рамках мониторинга в экосистемах. Как правило, порядка 60% клещей оказываются потенциальными переносчиками различных болезней", - констатирует эксперт.Однако не каждый потенциальный переносчик фактически заражен на момент присасывани к человеку. В текущем году заразных клещей нашли меньше, чем в прошлом: энцефалитом не был заражен ни один, в пяти процентах случаев исследования подтверждали клещевой боррелиоз - это вторе меньше прошлогодней цифры, еще реже определялись другие инфекции.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверыЗаболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растетКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
https://crimea.ria.ru/20230703/kleschi-v-simferopole-kak-obrabatyvayut-parki-i-skvery-1129788937.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111415/17/1114151756_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2e5dd9db46b5e16f97497a78d061b1a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещи, энцефалит, боррелиоз (болезнь лайма), роспотребнадзор, светлана листопад, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым.
В этом году крымчане реже обращались с жалобами на укусы клещей, однако сезон их активности, хоть и завершается, но еще не окончен. Об этом в эфире радио "Спутник в Кыму"
рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
Укусов стало меньше
"Статистика прошлого года была выше. В среднем за разные годы в последние девять лет обращаются по-разному. Есть года, года обращались более трех тысяч человек, или же, напротив, до тысячи. Если усреднить, в год фиксируется около двух тысяч официальных обращений в медицинские организации, чтобы снять клеща. В этом году зарегистрировано чуть более 1,5 тысяч обращений, на 37% ниже, чем было в прошлом году", - говорит специалист.
В целом широкий круг противоклещевых мероприятий, которые проводят в республике, помогает снизить их число. Больше всего внимания уделяют местам массового посещения людей - парковые зоны, территории школ, детсадов, санаторно-курортные учреждения. Кроме того, обязательная аккарицидная обработка проводится в местах проведения фестивалей и ярмарок на природе.
Опасность сохраняется
"Для каждого региона есть свои сроки активности клещей. В Крыму постоянный мониторинг начинается с марта, чтобы не пропустить начало активности клещей. Длиться до октября включительно. В многолетней практике сложилось так, что на полуострове выделяют два пика активности - с мая по июнь и с конца августа до конца сентября. Сейчас мониторинг продолжается, можно констатировать, что обращаемость людей снизилась, но сказать, что их уже нет нельзя", - говорит эксперт.
По словам Листопад, хотя обращаемость по поводу присасывания клещей в этом году не превысила прошлогоднюю статистику, специалисты еще ожидают обращений - здесь свою роль сыграют выходы крымчан в леса за грибами. Однако закрытая одежда, соответствующая сезону, снизит риски укусов.
"Луше выбирать одежду светлых тонов - на ней клещ будет заметнее. Также актуально применение репеллентов и взаимосмотры, если вы длительное время находитесь на природе", - советует Листопад.
Утешительная статистика
"Видовой состав клещей, которые могут приносить заболевания, очень обширен. В рамках мониторинга, кроме изучения числа клещей, изучается и видовой состав. Эти исследования проводятся как с особями, снятыми с людей, так и с теми, которые собирались в рамках мониторинга в экосистемах. Как правило, порядка 60% клещей оказываются потенциальными переносчиками различных болезней", - констатирует эксперт.
Однако не каждый потенциальный переносчик фактически заражен на момент присасывани к человеку. В текущем году заразных клещей нашли меньше, чем в прошлом: энцефалитом не был заражен ни один, в пяти процентах случаев исследования подтверждали клещевой боррелиоз - это вторе меньше прошлогодней цифры, еще реже определялись другие инфекции.
Читайте также на РИА Новости Крым: