https://crimea.ria.ru/20231014/ataka-dronov-nad-kurskoy-oblastyu-sbity-12-ukrainskikh-bespilotnikov-1132100167.html
Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T23:56
2023-10-14T23:56
2023-10-14T23:56
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что никто из жителей не пострадал.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
белгородская область
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белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт
Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
Старовойт: над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников