https://crimea.ria.ru/20231014/ataka-dronov-nad-kurskoy-oblastyu-sbity-12-ukrainskikh-bespilotnikov-1132100167.html

Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников

Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников

ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T23:56

2023-10-14T23:56

2023-10-14T23:56

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

всу (вооруженные силы украины)

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что никто из жителей не пострадал.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт