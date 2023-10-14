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Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T23:56
2023-10-14T23:56
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что никто из жителей не пострадал.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт
Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников

Старовойт: над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников

23:56 14.10.2023
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером попытались атаковать Курскую область беспилотниками - сбито 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что никто из жителей не пострадал.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, накануне в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
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Белгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Роман Старовойт
 
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Заголовок открываемого материала
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23:56Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
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