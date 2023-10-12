https://crimea.ria.ru/20231012/iz-irana-i-egipta-na-kinofestival-v-sevastopole-podano-bolee-400-zayavok-1132029241.html

Из Ирана и Египта: на кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок

Из Ирана и Египта: на кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Из Ирана и Египта: на кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок

На международный фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир", который откроется в Севастополе 21 октября, подано более 400 заявок от авторов из 13... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T08:56

2023-10-12T08:56

2023-10-12T09:00

крым

севастополь

кино

крым кинематографический

кинематограф

культура

искусство

общество

новости крыма

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/16/1121507632_0:35:700:429_1920x0_80_0_0_a90adf563e1b82de2e208440e2f31e19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На международный фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир", который откроется в Севастополе 21 октября, подано более 400 заявок от авторов из 13 стран, в числе которых не только ближнее зарубежье, но и Иран, Ирак, Египет, Латвия, Франция и Марокко. Об этом сообщила президент фестиваля Елена Иваниченко.Это уже девятый фестиваль "Святой Владимир" в Севастополе, география его растет с каждым годом.Помимо России (заявки подали авторы из 33 регионов страны), желание участвовать изъявили кинематографисты из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Словакии, Латвии, Франции, а также Марокко, Египта, Ирака и Ирана.Конкурсную и внеконкурсную программы составят 95 фильмов. Будут здесь ленты и о Великой Отечественной войне, и о участниках спецоперации, герои в которых – военнослужащие и волонтеры. Авторы таких картин – военкоры, работавшие в зоне СВО, в том числе из новых регионов России.Кинофестиваль "Святой Владимир" в Севастополе с 21 по 25 октября проводится при поддержке Минкульта РФ при содействии местных городских властей, Черноморского флота и Союза кинематографистов России. Показы пройдут в четырех кинотеатрах города ("Россия", "Украина", "Москва" и "Моряк").Читайте также на РИА Новости Крым:Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел "Ай-Петри Фест"Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия"Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, кино, крым кинематографический, кинематограф, культура, искусство , общество, новости крыма, правительство севастополя, елена иваниченко