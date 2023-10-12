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Из Ирана и Египта: на кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок
Из Ирана и Египта: на кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Из Ирана и Египта: на кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок
На международный фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир", который откроется в Севастополе 21 октября, подано более 400 заявок от авторов из 13... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T08:56
2023-10-12T08:56
2023-10-12T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На международный фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир", который откроется в Севастополе 21 октября, подано более 400 заявок от авторов из 13 стран, в числе которых не только ближнее зарубежье, но и Иран, Ирак, Египет, Латвия, Франция и Марокко. Об этом сообщила президент фестиваля Елена Иваниченко.Это уже девятый фестиваль "Святой Владимир" в Севастополе, география его растет с каждым годом.Помимо России (заявки подали авторы из 33 регионов страны), желание участвовать изъявили кинематографисты из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Словакии, Латвии, Франции, а также Марокко, Египта, Ирака и Ирана.Конкурсную и внеконкурсную программы составят 95 фильмов. Будут здесь ленты и о Великой Отечественной войне, и о участниках спецоперации, герои в которых – военнослужащие и волонтеры. Авторы таких картин – военкоры, работавшие в зоне СВО, в том числе из новых регионов России.Кинофестиваль "Святой Владимир" в Севастополе с 21 по 25 октября проводится при поддержке Минкульта РФ при содействии местных городских властей, Черноморского флота и Союза кинематографистов России. Показы пройдут в четырех кинотеатрах города ("Россия", "Украина", "Москва" и "Моряк").Читайте также на РИА Новости Крым:Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел "Ай-Петри Фест"Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия"Сплотим в лихолетье: в Севастополе готовят фестиваль "Святой Владимир"
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Из Ирана и Египта: на кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок
На международный кинофестиваль в Севастополе подано более 400 заявок из 13 стран
08:56 12.10.2023 (обновлено: 09:00 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На международный фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир", который откроется в Севастополе 21 октября, подано более 400 заявок от авторов из 13 стран, в числе которых не только ближнее зарубежье, но и Иран, Ирак, Египет, Латвия, Франция и Марокко. Об этом сообщила президент фестиваля Елена Иваниченко.
Это уже девятый фестиваль "Святой Владимир" в Севастополе, география его растет с каждым годом.
Помимо России (заявки подали авторы из 33 регионов страны), желание участвовать изъявили кинематографисты из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Словакии, Латвии, Франции, а также Марокко, Египта, Ирака и Ирана.
"Свои творения представят крымские кинематографисты из Евпатории, Севастополя, Симферополя, Феодосии и Ялты в спецноминации "Крым в кадре", – уточнила Иваниченко, ее слова приводит пресс-служба правительства.
Конкурсную и внеконкурсную программы составят 95 фильмов. Будут здесь ленты и о Великой Отечественной войне, и о участниках спецоперации, герои в которых – военнослужащие и волонтеры. Авторы таких картин – военкоры, работавшие в зоне СВО, в том числе из новых регионов России.
Кинофестиваль "Святой Владимир" в Севастополе с 21 по 25 октября проводится при поддержке Минкульта РФ при содействии местных городских властей, Черноморского флота и Союза кинематографистов России. Показы пройдут в четырех кинотеатрах города ("Россия", "Украина", "Москва" и "Моряк").
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