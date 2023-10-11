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Как работает Керченская паромная переправа в среду

Как работает Керченская паромная переправа в среду - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Как работает Керченская паромная переправа в среду

Керченская переправа в среду утром работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству в проливе, сообщили в Росморречфлоте.

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"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 октября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +12…14 градусов, температура воды в море +16…17 градусов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за последние сутки паромы выполнили 15 рейсов.За период с 17 июля по Керченской переправе паромами перевезено 162 991 пассажир и 44 760 автомобилей.Всего с момента возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 364 048 пассажиров и 206 683 грузовика. В общей сложности паромы выполнили 6 104 рейса.Керченская переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Накануне Керченская паромная переправа также работала в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост ценТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с Балицким

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