https://crimea.ria.ru/20231010/kerchenskaya-paromnaya-pereprava---obstanovka-vo-vtornik-utrom-1131969770.html

Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром

Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром

Керченская переправа утром во вторник работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-10-10T09:51

2023-10-10T09:51

2023-10-10T09:52

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

инфографика

керчь

тамань

новости крыма

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По данным ведомства, за последние сутки паромы выполнили 11 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 363 036 пассажиров и 206 143 грузовика, совокупно выполнено 6 089 рейсов.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Ранее сообщалось, что 10 октября с 10 до 17 часов будет приостановлено движение по автодорожной части Крымского моста. При этом поезда в Крым и с полуострова продолжат ходить по расписанию. На время ограничения движения транспорта по Крымскому мосту рейсовые автобусы и автобусы с организованными группами детей будут направлять на Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму во вторникКак сухопутный маршрут в Крым влияет на рост ценТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь

керчь

тамань

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2023

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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, инфографика, керчь, тамань, новости крыма, инфографика