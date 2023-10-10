Рейтинг@Mail.ru
Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231010/kerchenskaya-paromnaya-pereprava---obstanovka-vo-vtornik-utrom-1131969770.html
Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром
Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром
Керченская переправа утром во вторник работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-10T09:51
2023-10-10T09:52
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
инфографика
керчь
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130117345_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_27c3c65ce521ec31f519cca86a2685ac.jpg
По данным ведомства, за последние сутки паромы выполнили 11 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 363 036 пассажиров и 206 143 грузовика, совокупно выполнено 6 089 рейсов.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Ранее сообщалось, что 10 октября с 10 до 17 часов будет приостановлено движение по автодорожной части Крымского моста. При этом поезда в Крым и с полуострова продолжат ходить по расписанию. На время ограничения движения транспорта по Крымскому мосту рейсовые автобусы и автобусы с организованными группами детей будут направлять на Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму во вторникКак сухопутный маршрут в Крым влияет на рост ценТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130117345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9186a896f477f8af2f25d71a13a6a950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, инфографика, керчь, тамань, новости крыма, инфографика
Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром

Росморречфлот: Керченская переправа работает штатно

09:51 10.10.2023 (обновлено: 09:52 10.10.2023)
 
Читать в
Керченская переправа утром во вторник работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 10.10.23
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 10 октября ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +16…17 градусов", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, за последние сутки паромы выполнили 11 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 363 036 пассажиров и 206 143 грузовика, совокупно выполнено 6 089 рейсов.
Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Ранее сообщалось, что 10 октября с 10 до 17 часов будет приостановлено движение по автодорожной части Крымского моста. При этом поезда в Крым и с полуострова продолжат ходить по расписанию.
На время ограничения движения транспорта по Крымскому мосту рейсовые автобусы и автобусы с организованными группами детей будут направлять на Керченскую паромную переправу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Как сухопутный маршрут в Крым влияет на рост цен
Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеМорской транспортИнфографикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
11:123 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре
11:02Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК
10:48Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО
10:18Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
10:02Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
09:51Керченская паромная переправа - обстановка во вторник утром
09:46Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы
09:07Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
08:46Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасы
08:22Крымский мост закрывают на 7 часов
07:56На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
07:38Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми
07:17Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО
06:34Без света и воды: где в Крыму ждать отключений во вторник
06:01"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
22:48Главные новости Крыма: 9 октября
22:16Главное за день: 9 октября
Лента новостейМолния