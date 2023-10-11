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Главные новости Крыма: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Главные новости Крыма: 11 октября
Главные новости Крыма: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Главные новости Крыма: 11 октября
Член Общественной палаты Крыма взят под стражу по подозрению в совершении смертельного ДТП. Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T22:37
2023-10-11T22:37
главное за день
крым
новости крыма
погода
татьяна гайдук
галерея айвазовского в феодосии
севастополь
олег щербаков
татьяна любецкая
денис кратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Член Общественной палаты Крыма взят под стражу по подозрению в совершении смертельного ДТП. Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях. Паркоматы в Севастополе временно не работают из-за санкций ЕС. Когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии. Когда в Крым вернется тепло.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Член ОП Крыма под стражейЧлен Общественной палаты Крыма Олег Щербаков, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, заключен под стражу, сообщила в среду пресс-служба главного следственного управления СК РФ по республике. Подозреваемому предъявлено обвинение по п. "а" ч.4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается. Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался. Проблемы и достижения Симферопольского районаГлава Симферопольского района Денис Кратюк рассказал о главных проблемах и достижениях. Основная статья экономического дохода района – строительство. На территории района находятся крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, активно ведется строительство – малоэтажное и многоэтажное. По словам Кратюка, крымская столица опирается на Симферопольский район – более пятидесяти процентов населения работает в городе. Кроме того, крупнейшие реки проходят через Симферопольский район – а это большие источники водоснабжения. Также в районе находится крупнейшая новая электростанция, которая снабжает электричеством город, и три крупнейшие солнечные электростанции. При этом Кратюк назвал формирование бюджета в районе "самым острым моментом". Несмотря на всю свою инфраструктуру Симферопольский район является дотационным, поскольку трудоспособное население работает в столице. Следовательно, налоги и траты происходят в столице. Паркоматы в Севастополе и санкции ЕСПаркоматы в Севастополе временно не работают, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причина – компания Flowbird в октябре текущего года приостановила техническую поддержку и работу программного обеспечения на территории Российской Федерации в связи с введенными Европейским союзом санкциями.Заменой паркоматов занимается оператор парковочного пространства "Безопасные дороги Севастополя". Теперь на их месте будет оборудование одного из ведущих российских разработчиков, которое уже закуплено и установлено. Подключить паркоматы к сетям электроснабжения и связи, настроить оборудование и запустить его в работу планируется до конца месяца. Ситуация не отменяет работу платных парковок. Оплатить стоянку можно через мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте sevparking.ru, отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона, через платежные терминалы Payberry.Галерея Айвазовского в ФеодосииРемонтные работы в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского завершены, акты приемки работ подписаны, экспозицию планируют открыть для посетителей до конца текущего года, сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев. Сейчас коллектив музейного учреждения активно готовится к переезду в отреставрированные пространства. Посетителей ждет новая экспозиция и экскурсии, анонсирует директор галереи Татьяна Гайдук.Погода в КрымуВ середине октября в Крым снова вернется тепло, рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. Похолодание заканчивается в ночь на 11 ноября, но и бархатный сезон закончился. Температура воды в море: Черноморское +17 градусов, Евпатория +18, а в Алуште уже +16. По прогнозам, 12 и 13 октября температура воздуха днем по республике +14...+19 градусов. Предстоящей ночью пока по-прежнему холодно: +2...+7 градусов. В степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -2. Начало следующей недели также будет теплым. Но 16 октября есть вероятность дождя. Температура останется высокой: ночью +7…12 градусов, днем +15…20. По словам Татьяны Любецкой, в последние дни температурные показатели в Крыму были на два градуса ниже многолетней нормы, а будут на два градуса выше.
https://crimea.ria.ru/20231011/vstavyat-titanovye-plastiny-v-krymu-pytayutsya-spasti-lvitsu-iz-melitopolya-1132014971.html
https://crimea.ria.ru/20231011/otmena-prigovora-v-krymu-organizator-ubiystva-povtorno-poydet-pod-sud-1132019943.html
https://crimea.ria.ru/20231011/eto-deystvitelno-strashno-v-krymu-vveli-pyatyy-klass-pozharnoy-opasnosti-1132020123.html
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4.7
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, новости крыма, погода, татьяна гайдук, галерея айвазовского в феодосии, севастополь, олег щербаков, татьяна любецкая, денис кратюк, общественная палата крыма
Главные новости Крыма: 11 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 11 октября

22:37 11.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Член Общественной палаты Крыма взят под стражу по подозрению в совершении смертельного ДТП. Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях. Паркоматы в Севастополе временно не работают из-за санкций ЕС. Когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии. Когда в Крым вернется тепло.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Член ОП Крыма под стражей

Член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, заключен под стражу, сообщила в среду пресс-служба главного следственного управления СК РФ по республике. Подозреваемому предъявлено обвинение по п. "а" ч.4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался.
На сломанную лапу наложен гипс
18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя

Проблемы и достижения Симферопольского района

Глава Симферопольского района Денис Кратюк рассказал о главных проблемах и достижениях. Основная статья экономического дохода района – строительство. На территории района находятся крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, активно ведется строительство – малоэтажное и многоэтажное. По словам Кратюка, крымская столица опирается на Симферопольский район – более пятидесяти процентов населения работает в городе. Кроме того, крупнейшие реки проходят через Симферопольский район – а это большие источники водоснабжения.
Также в районе находится крупнейшая новая электростанция, которая снабжает электричеством город, и три крупнейшие солнечные электростанции. При этом Кратюк назвал формирование бюджета в районе "самым острым моментом". Несмотря на всю свою инфраструктуру Симферопольский район является дотационным, поскольку трудоспособное население работает в столице. Следовательно, налоги и траты происходят в столице.

Паркоматы в Севастополе и санкции ЕС

Паркоматы в Севастополе временно не работают, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причина – компания Flowbird в октябре текущего года приостановила техническую поддержку и работу программного обеспечения на территории Российской Федерации в связи с введенными Европейским союзом санкциями.
Заменой паркоматов занимается оператор парковочного пространства "Безопасные дороги Севастополя". Теперь на их месте будет оборудование одного из ведущих российских разработчиков, которое уже закуплено и установлено. Подключить паркоматы к сетям электроснабжения и связи, настроить оборудование и запустить его в работу планируется до конца месяца. Ситуация не отменяет работу платных парковок. Оплатить стоянку можно через мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте sevparking.ru, отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона, через платежные терминалы Payberry.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
17:57
Отмена приговора: в Крыму организатор убийства повторно пойдет под суд

Галерея Айвазовского в Феодосии

Ремонтные работы в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского завершены, акты приемки работ подписаны, экспозицию планируют открыть для посетителей до конца текущего года, сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев. Сейчас коллектив музейного учреждения активно готовится к переезду в отреставрированные пространства. Посетителей ждет новая экспозиция и экскурсии, анонсирует директор галереи Татьяна Гайдук.

Погода в Крыму

В середине октября в Крым снова вернется тепло, рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. Похолодание заканчивается в ночь на 11 ноября, но и бархатный сезон закончился. Температура воды в море: Черноморское +17 градусов, Евпатория +18, а в Алуште уже +16. По прогнозам, 12 и 13 октября температура воздуха днем по республике +14...+19 градусов.
Предстоящей ночью пока по-прежнему холодно: +2...+7 градусов. В степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -2. Начало следующей недели также будет теплым.
Но 16 октября есть вероятность дождя. Температура останется высокой: ночью +7…12 градусов, днем +15…20. По словам Татьяны Любецкой, в последние дни температурные показатели в Крыму были на два градуса ниже многолетней нормы, а будут на два градуса выше.
Пожарный на пожаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
19:19
"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
 
Главное за деньКрымНовости КрымаПогодаТатьяна ГайдукГалерея Айвазовского в ФеодосииСевастопольОлег ЩербаковТатьяна ЛюбецкаяДенис КратюкОбщественная палата Крыма
 
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22:37Главные новости Крыма: 11 октября
22:15Главное за день: 11 октября
21:38Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций
21:24Крымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
21:01Крымский мост: обстановка вечером в среду
20:50Митрополит Тихон Шевкунов: биография
20:46Крымский детский хоспис появится в Феодосии
20:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
20:08Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
19:50Митрополита Тихона Шевкунова назначили главой Крымской митрополии – РПЦ
19:37Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
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19:19"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
18:45Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя
18:28В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам
18:18Путин посетит Китай и Кыргызстан – визиты пройдут на следующей неделе
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17:35Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор
17:03Пьяное смертельное ДТП: член Общественной палаты Крыма взят под стражу
16:47Рикошет по Европе: что изменит конфликт Израиля и Палестины
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