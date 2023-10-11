https://crimea.ria.ru/20231011/glavnye-novosti-kryma-11-oktyabrya-1132022665.html

Главные новости Крыма: 11 октября

Главные новости Крыма: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Главные новости Крыма: 11 октября

Член Общественной палаты Крыма взят под стражу по подозрению в совершении смертельного ДТП. Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T22:37

2023-10-11T22:37

2023-10-11T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Член Общественной палаты Крыма взят под стражу по подозрению в совершении смертельного ДТП. Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях. Паркоматы в Севастополе временно не работают из-за санкций ЕС. Когда откроется и чем удивит дом Айвазовского в Феодосии. Когда в Крым вернется тепло.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Член ОП Крыма под стражейЧлен Общественной палаты Крыма Олег Щербаков, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, заключен под стражу, сообщила в среду пресс-служба главного следственного управления СК РФ по республике. Подозреваемому предъявлено обвинение по п. "а" ч.4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается. Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался. Проблемы и достижения Симферопольского районаГлава Симферопольского района Денис Кратюк рассказал о главных проблемах и достижениях. Основная статья экономического дохода района – строительство. На территории района находятся крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, активно ведется строительство – малоэтажное и многоэтажное. По словам Кратюка, крымская столица опирается на Симферопольский район – более пятидесяти процентов населения работает в городе. Кроме того, крупнейшие реки проходят через Симферопольский район – а это большие источники водоснабжения. Также в районе находится крупнейшая новая электростанция, которая снабжает электричеством город, и три крупнейшие солнечные электростанции. При этом Кратюк назвал формирование бюджета в районе "самым острым моментом". Несмотря на всю свою инфраструктуру Симферопольский район является дотационным, поскольку трудоспособное население работает в столице. Следовательно, налоги и траты происходят в столице. Паркоматы в Севастополе и санкции ЕСПаркоматы в Севастополе временно не работают, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причина – компания Flowbird в октябре текущего года приостановила техническую поддержку и работу программного обеспечения на территории Российской Федерации в связи с введенными Европейским союзом санкциями.Заменой паркоматов занимается оператор парковочного пространства "Безопасные дороги Севастополя". Теперь на их месте будет оборудование одного из ведущих российских разработчиков, которое уже закуплено и установлено. Подключить паркоматы к сетям электроснабжения и связи, настроить оборудование и запустить его в работу планируется до конца месяца. Ситуация не отменяет работу платных парковок. Оплатить стоянку можно через мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте sevparking.ru, отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона, через платежные терминалы Payberry.Галерея Айвазовского в ФеодосииРемонтные работы в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского завершены, акты приемки работ подписаны, экспозицию планируют открыть для посетителей до конца текущего года, сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев. Сейчас коллектив музейного учреждения активно готовится к переезду в отреставрированные пространства. Посетителей ждет новая экспозиция и экскурсии, анонсирует директор галереи Татьяна Гайдук.Погода в КрымуВ середине октября в Крым снова вернется тепло, рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. Похолодание заканчивается в ночь на 11 ноября, но и бархатный сезон закончился. Температура воды в море: Черноморское +17 градусов, Евпатория +18, а в Алуште уже +16. По прогнозам, 12 и 13 октября температура воздуха днем по республике +14...+19 градусов. Предстоящей ночью пока по-прежнему холодно: +2...+7 градусов. В степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -2. Начало следующей недели также будет теплым. Но 16 октября есть вероятность дождя. Температура останется высокой: ночью +7…12 градусов, днем +15…20. По словам Татьяны Любецкой, в последние дни температурные показатели в Крыму были на два градуса ниже многолетней нормы, а будут на два градуса выше.

https://crimea.ria.ru/20231011/vstavyat-titanovye-plastiny-v-krymu-pytayutsya-spasti-lvitsu-iz-melitopolya-1132014971.html

https://crimea.ria.ru/20231011/otmena-prigovora-v-krymu-organizator-ubiystva-povtorno-poydet-pod-sud-1132019943.html

https://crimea.ria.ru/20231011/eto-deystvitelno-strashno-v-krymu-vveli-pyatyy-klass-pozharnoy-opasnosti-1132020123.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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