https://crimea.ria.ru/20231010/bez-sveta-i-vody-gde-v-krymu-zhdat-otklyucheniy-vo-vtornik-1131965619.html

Без света и воды: где в Крыму ждать отключений во вторник

Без света и воды: где в Крыму ждать отключений во вторник - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Без света и воды: где в Крыму ждать отключений во вторник

Во вторник в ряде районов Крыма в связи с проведением ремонтных работ и плановым техобслуживанием не будет воды и электричества. РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T06:34

2023-10-10T06:34

2023-10-10T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в ряде районов Крыма в связи с проведением ремонтных работ и плановым техобслуживанием не будет воды и электричества. Без водыВ Евпатории коммунальщики будут устранять последствия аварии на водоводе. В связи с этим без водоснабжения отсанутся жители поселка Новоозерное.В самой Евпатории с 08.00 до 17.00 ограничат водоснабжение из-за обесточивания подкачивающей насосной станции в связи с ремонтными работами, которые проводят Единые распределительные электрические сети.Плановые работы на сетях "Крымэнерго" и отключение электроэнергии на насосной станции станет причиной ограничения подачи воды и в Симферополе. С 08.00 до 17.00 воды не будет по ул. З. Рухадзе (частично), Г. Родионова (частично), Б. Хохлова, Л. Шевцовой, У. Громовой, а также на прилегающих улиц и переулках.Без светаПри этом в восьми районах Крыма до вечера не будет света. Отключения - плановые."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", – сообщает на своем сайте ГУП РК "Крымэнерго".Согласно приведенному графику, 10 октября отключение электричества ожидается в следующих районах полуострова.Джанкойский район: с. Табачное, с. Приветное (улицы Ленина, Гоголя, Пушкина, Трудовая) и Джанкой (ул. Восточная, 121).Ленинский район: с. Марфовка, с. Новониколаевка (ул. Комсомольская, 1-51, 4-46, ул. Львовская, 1-27, 2-36, ул. Переселенческая, 3-21, 2-30, ул. Тернопольская, 15-21).Нижнегорский район: с. Садовое (ул. 40 лет Победы, 21-67, ул. Первомайская, 23-113, ул. Калинина, 1-49, ул. Ломоносова, 6-20, 1-19, ул. Генова, 1-8, ул. Мира, Сельский совет), с. Уютное, с. Михайловка (Черноморнефтегаз СКЗ-55км).Первомайский район: с. Калинино (улицы Франко, Ленина, Королева, Спортивная, Советская, Космонавтов, Садовая, Матвейчука, Восточная, а также газораспределительный пункт ГУП РК "Крымгазсети", школа, школьная котельная, мини-котельная, детский сад "Светлячок", котельная детского сада, торговый центр Первомайского РайПО, насосная станция (НС-1) насосная станция (НС-2) ООО "Крымская водная компания", базовая станция мобильной связи ООО "К-телеком".Раздольненский район: с. Красноармейское (ул. Победы, скважина ГУП РК "Вода Крыма"), с. Нива (ул. Ленина, 23-55, 26-52, ФАП, библиотека, почта, школа, детский сад), с. Рылеевка.В Симферопольском районе в связи с капремонтом света не будет по следующим адресам: с. Кольчугино (улицы Революции, Советская, Новоселов, Виноградная, Тенистая, Комсомольская), с. Перевальное (ул. Школьная, СОТ "Строитель", СОТ "Радуга", СТ "Ветеран", СТ "Мартьян", СТ "Дружба", СТ "Яблонька", СОТ "Надежда", СТ "Ялос", СТ "Якорь", СТ "Мрия", СТ "Тропик", СТ "Таврия", СТ "Магарач").По причине ремонтных работ электроэнергия будет отключена: с. Донское (насосная станция), с. Верхнекурганное (улицы Виноградная, Заречная, Набережная, Долинная, Юбилейная, Лесная, Подгорная), с. Нижнекурганное (улицы Шоссейная, Раздольная), с. Перевальное (улицы Зеленая, Лесная, Октябрьская, а также воинская часть, котельная), с. Доброе (ул. Гузель, ул. Ароматная, ул. Гранатовая, ул. Яшлык, ул. Мерхамет, ул. Эльдара Халилова, ул. Йилдыз, ул. Салгир-Бою, ул. Чокрахлы, ул. Тынчлыкул, ул. Ветан, ул. Берекет, ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Богатая, ул. Речная).С полуночи до 05.00 10 октября без света будут жители пригородных сел Перово и Дубки.В Феодосии без света останутся ул. Челнокова, 16-24, ул. Краснодарская, 30-38, ул. Киевская, 1-6, 8-48, 9-29, ул. Харьковская, 28-59, ул. Ленинградская, 25-37, 26а, 26б, 34, ул. Западная, 2-57, ул. Грина, 2А, 3-21, пер. 1-й Щебетовский, 4-38, 29-39, пер. 2-й Щебетовский, 16-27, пер. 3-й Щебетовский, 15-28.Также электричество отключат в с. Береговое (ул. Приморская, 12А, 17-44, 55, ул. Набережная, 1-21, 21А и с. Пионерское (ул. Лесная, ул. Зеленая).Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновникиОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные

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