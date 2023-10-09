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В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник
В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T06:43
2023-10-09T06:43
2023-10-09T06:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, громкие звуки могут услышать жители Старого Крыма. Уничтожение взрывоопасных предметов здесь запланировано с 11.00 до 13.00.После часа дня до 15.00 аналогичные работы по утилизации пройдут в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в селе Вольное Джанкойского района.Власти Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит практически ежедневно. Работы проводятся на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают о громких звуках.Кроме того, жителей и гостей региона заблаговременно предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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олег крючков, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, старый крым, красногвардейский район, джанкойский район
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник
Уничтожение взрывоопасных предметов пройдет в трех районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его информации, громкие звуки могут услышать жители Старого Крыма. Уничтожение взрывоопасных предметов здесь запланировано с 11.00 до 13.00.
После часа дня до 15.00 аналогичные работы по утилизации пройдут в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в селе Вольное Джанкойского района.
Власти Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит практически ежедневно. Работы проводятся на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают о громких звуках.
Кроме того, жителей и гостей региона заблаговременно предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.
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