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В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник

В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023

В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник

В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T06:43

2023-10-09T06:43

2023-10-09T06:43

олег крючков

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

мчс крыма

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красногвардейский район

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, громкие звуки могут услышать жители Старого Крыма. Уничтожение взрывоопасных предметов здесь запланировано с 11.00 до 13.00.После часа дня до 15.00 аналогичные работы по утилизации пройдут в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в селе Вольное Джанкойского района.Власти Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит практически ежедневно. Работы проводятся на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают о громких звуках.Кроме того, жителей и гостей региона заблаговременно предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб

старый крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, старый крым, красногвардейский район, джанкойский район