Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231009/v-krymu-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-gde-budet-gromko-v-ponedelnik-1131940410.html
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник
В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T06:43
2023-10-09T06:43
олег крючков
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
мчс крыма
старый крым
красногвардейский район
джанкойский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126341730_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_16c3889ec681c92d594e97d7d3b90022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, громкие звуки могут услышать жители Старого Крыма. Уничтожение взрывоопасных предметов здесь запланировано с 11.00 до 13.00.После часа дня до 15.00 аналогичные работы по утилизации пройдут в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в селе Вольное Джанкойского района.Власти Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит практически ежедневно. Работы проводятся на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают о громких звуках.Кроме того, жителей и гостей региона заблаговременно предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
старый крым
красногвардейский район
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126341730_122:0:1259:853_1920x0_80_0_0_a184bc7352bcbf56d897fe58527e6f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег крючков, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, старый крым, красногвардейский район, джанкойский район
В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник

Уничтожение взрывоопасных предметов пройдет в трех районах Крыма

06:43 09.10.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его информации, громкие звуки могут услышать жители Старого Крыма. Уничтожение взрывоопасных предметов здесь запланировано с 11.00 до 13.00.
После часа дня до 15.00 аналогичные работы по утилизации пройдут в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в селе Вольное Джанкойского района.
Власти Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит практически ежедневно. Работы проводятся на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают о громких звуках.
Кроме того, жителей и гостей региона заблаговременно предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко
Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
 
Олег КрючковНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМЧС КрымаСтарый КрымКрасногвардейский районДжанкойский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Часть Симферопольского района на сутки останется без воды
08:43Армия России получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
08:28Как эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор
08:08Обстановка на Крымском мосту в понедельник утром
07:57Что решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа
07:48Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников
07:17На крымские дороги вернутся треноги и парконы – где их расставят
06:43В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник
06:16"Хищники без чести": олимпийский чемпион об олимпийском комитете
00:01Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:04Главное за день: 8 октября
21:46Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружием
21:12Растительное масло: качественное и фальсификат – как отличить
20:38Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенка
20:11Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
19:43Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?
19:10Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму
18:46Как защитить кожу лица и тела в холода – советы эксперта
18:18Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю
Лента новостейМолния