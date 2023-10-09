https://crimea.ria.ru/20231009/v-kerchenskom-prolive-shtorm-kak-rabotaet--pereprava-v-ponedelnik-1131942647.html

В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник

В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023

В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник

В Керченском проливе утром в понедельник действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, однако паромная переправа продолжает работу, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-10-09T09:43

2023-10-09T09:43

2023-10-09T09:44

керченский пролив

керченская паромная переправа

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краснодарский край

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За последние сутки паромы выполнили шесть рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 362 152 пассажира и 205 596 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 078 рейсов.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Обстановка на Крымском мосту в понедельник утром

керченский пролив

крым

керчь

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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