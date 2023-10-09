https://crimea.ria.ru/20231009/v-kerchenskom-prolive-shtorm-kak-rabotaet--pereprava-v-ponedelnik-1131942647.html
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник
В Керченском проливе утром в понедельник действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, однако паромная переправа продолжает работу, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-09T09:43
2023-10-09T09:43
2023-10-09T09:44
керченский пролив
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
новости крыма
крым
керчь
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129907516_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_f2fb148ba2e61af4698c7eaa66d9ff19.jpg
За последние сутки паромы выполнили шесть рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 362 152 пассажира и 205 596 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 078 рейсов.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Обстановка на Крымском мосту в понедельник утром
керченский пролив
крым
керчь
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129907516_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_90499b56057e9cc500b4363e44e2a3bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, крым, керчь, краснодарский край, инфографика
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник
Росморречфлот: Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно
09:43 09.10.2023 (обновлено: 09:44 09.10.2023)
В Керченском проливе утром в понедельник действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, однако паромная переправа продолжает работу, сообщает пресс-служба Росморречфлота.