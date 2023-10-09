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В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник
В Керченском проливе утром в понедельник действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, однако паромная переправа продолжает работу, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-09T09:43
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керченский пролив
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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За последние сутки паромы выполнили шесть рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 362 152 пассажира и 205 596 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 078 рейсов.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Обстановка на Крымском мосту в понедельник утром
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керченский пролив, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, крым, керчь, краснодарский край, инфографика
В Керченском проливе шторм: как работает переправа в понедельник

Росморречфлот: Керченская паромная переправа в понедельник работает штатно

09:43 09.10.2023 (обновлено: 09:44 09.10.2023)
 
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В Керченском проливе утром в понедельник действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, однако паромная переправа продолжает работу, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 9.10.23. Инфографика
"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром 12-17 м/с, порывами до 20 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 9 октября ветер северо-западный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +13…15, температура воды в море +18…19 градусов", - сказано в Telegram-канале ведомства.
За последние сутки паромы выполнили шесть рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 362 152 пассажира и 205 596 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 078 рейсов.
Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Обстановка на Крымском мосту в понедельник утром
 
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