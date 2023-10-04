https://crimea.ria.ru/20231004/sboy-v-sisteme-rossiyan-prosyat-ne-idti-v-gibdd--uslugi-priostanovleny-1131852548.html

Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены

Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены

Россиян просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T15:46

2023-10-04T15:46

2023-10-04T15:47

гибдд

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

водительские права

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131849151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50fca1984d70173a757a97c4be56ab1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Россиян просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции, который произошел по всей стране, сообщили в пресс-центре МВД России.Уточняется, что сейчас специалисты ведут работы по устранению технического сбоя. Из-за неполадок увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атакеЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), водительские права, общество