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Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены
Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены
Россиян просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T15:46
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гибдд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Россиян просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции, который произошел по всей стране, сообщили в пресс-центре МВД России.Уточняется, что сейчас специалисты ведут работы по устранению технического сбоя. Из-за неполадок увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атакеЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах
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РИА Новости Крым
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4.7
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гибдд, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), водительские права, общество
Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены

МВД России: в работе информационных ресурсов ГИБДД произошел сбой

15:46 04.10.2023 (обновлено: 15:47 04.10.2023)
 
© МВД МедиаИнформационные ресурсы Госавтоинспекции
Информационные ресурсы Госавтоинспекции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Россиян просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции, который произошел по всей стране, сообщили в пресс-центре МВД России.

"В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы", сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

Уточняется, что сейчас специалисты ведут работы по устранению технического сбоя. Из-за неполадок увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств.

"Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента", – отметили в пресс-центре.

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