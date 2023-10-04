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Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены
Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены
Россиян просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T15:46
2023-10-04T15:46
2023-10-04T15:47
гибдд
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Россиян просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции, который произошел по всей стране, сообщили в пресс-центре МВД России.Уточняется, что сейчас специалисты ведут работы по устранению технического сбоя. Из-за неполадок увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атакеЗащита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главномОСАГО на день: Госдума приняла закон о краткосрочных полисах
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гибдд, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), водительские права, общество
Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены
МВД России: в работе информационных ресурсов ГИБДД произошел сбой
15:46 04.10.2023 (обновлено: 15:47 04.10.2023)